sábado 1  de  noviembre 2025
MÚSICA

"De Valdés a Valdés": la nueva obra de Marcelino Valdés que une tradición y renovación

Marcelino Valdés presenta su nuevo disco “De Valdés a Valdés”, que rinde homenaje al legado musical cubano

El músico Marcelino Valdés.

El músico Marcelino Valdés.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El reconocido cantante Marcelino Valdés, sobrino del inolvidable Vicentico Valdés, lanza su esperado nuevo álbum De Valdés a Valdés, disponible ya en todas las plataformas digitales. La producción representa un viaje musical y emocional que une La Habana y Miami, evocando la nostalgia del feeling cubano con la frescura de una nueva generación de intérpretes.

Inspirado en la obra y el espíritu de Marta Valdés, una de las figuras más emblemáticas de las noches habaneras, este álbum es un diálogo entre la memoria, el amor y la identidad. Con arreglos magistrales y la producción musical de Lazarito Valdés (Bamboleo), la propuesta se mueve entre la tradición y la modernidad, rescatando la esencia del bolero, el jazz latino y el feeling, con una interpretación única que confirma la madurez artística de Marcelino Valdés.

Lee además
Imagen referencial.
ANÁLISIS

España renace en la nueva música cubana
El logotipo de Universal se muestra en una pantalla durante una presentación especial de Universal Studios durante CinemaCon 2022 en Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 27 de abril de 2022.
MÚSICA

Universal anuncia un acuerdo para una plataforma de música con IA

De Valdés a Valdés es una obra de ardor y sublevación nocturna… une en la belleza, reintegra el sabor a la inteligencia y concentra su esencia en el amor y el deseo”, escribe la reconocida autora Zoé Valdés, quien firma el texto que acompaña este lanzamiento.

“La voz de Marcelino Valdés es luz: domina, insinúa y subyuga”, agrega Zoé. “La voz de Marcelino Valdés es luz: domina, insinúa y subyuga”, agrega Zoé.

El disco, que incluye temas que dialogan con la historia musical cubana y su herencia en el exilio, rinde homenaje a artistas que marcaron una época —Elena Burke, José Antonio Méndez, Marta Valdés— y al mismo tiempo reafirma la vigencia del género bolero y del sentimiento feeling en las nuevas generaciones.

Más que un tributo, De Valdés a Valdés es una reconexión entre tiempos, nombres y ciudades, una carta de amor a la música que ha acompañado al pueblo cubano en su exilio y en su esperanza. Con su voz cálida y poderosa, Marcelino Valdés logra renovar la tradición del bolero contemporáneo con elegancia, respeto y emoción.

La promoción de este disco inicia con el single “No te empeñes más”, un videoclip producido en IA por Ernesto Fundora y Josafat Hdez que se puede ver en las redes sociales del artista visitando su website marcelinovaldes.com

Embed

Disponible ahora en: Spotify · Apple Music · YouTube Music · Amazon Music · Deezer

Temas
Te puede interesar

Amazon Music celebra 100 años de Celia Cruz con tributo multimedia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
MIGRACIÓN

Jueza federal suspende temporalmente cobro de tarifa para tramitar solicitudes de asilo

Una patrulla de la Policía Nacional de España.
NARCOTRÁFICO

Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
REPORTAJE

Huracán Melissa deja destrozos y el régimen anuncia otra estocada

Te puede interesar

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

Por Carlos Armando Cabrera
Precinto electoral en la sede del Ayuntamiento de Miami.
FUTURO POLÍTICO

Miami encara una reñida elección por la alcaldía y escaños en la Comisión

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
DICTADURA

El régimen cubano bloquea la ayuda humanitaria en zonas devastadas por el huracán Melissa

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.
CONFLICTO

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Vista parcial de la entrada de un colegio electoral en Hialeah, biblioteca pública John F Kennedy.
ARRESTO

Arrestan al candidato Juan Santana en Hialeah