"De Valdés a Valdés": la nueva obra de Marcelino Valdés que une tradición y renovación

El reconocido cantante Marcelino Valdés , sobrino del inolvidable Vicentico Valdés, lanza su esperado nuevo álbum De Valdés a Valdés , disponible ya en todas las plataformas digitales. La producción representa un viaje musical y emocional que une La Habana y Miami, evocando la nostalgia del feeling cubano con la frescura de una nueva generación de intérpretes.

Inspirado en la obra y el espíritu de Marta Valdés, una de las figuras más emblemáticas de las noches habaneras, este álbum es un diálogo entre la memoria, el amor y la identidad. Con arreglos magistrales y la producción musical de Lazarito Valdés (Bamboleo), la propuesta se mueve entre la tradición y la modernidad, rescatando la esencia del bolero, el jazz latino y el feeling, con una interpretación única que confirma la madurez artística de Marcelino Valdés .

“De Valdés a Valdés es una obra de ardor y sublevación nocturna… une en la belleza, reintegra el sabor a la inteligencia y concentra su esencia en el amor y el deseo”, escribe la reconocida autora Zoé Valdés, quien firma el texto que acompaña este lanzamiento.

"La voz de Marcelino Valdés es luz: domina, insinúa y subyuga", agrega Zoé.

El disco, que incluye temas que dialogan con la historia musical cubana y su herencia en el exilio, rinde homenaje a artistas que marcaron una época —Elena Burke, José Antonio Méndez, Marta Valdés— y al mismo tiempo reafirma la vigencia del género bolero y del sentimiento feeling en las nuevas generaciones.

Más que un tributo, De Valdés a Valdés es una reconexión entre tiempos, nombres y ciudades, una carta de amor a la música que ha acompañado al pueblo cubano en su exilio y en su esperanza. Con su voz cálida y poderosa, Marcelino Valdés logra renovar la tradición del bolero contemporáneo con elegancia, respeto y emoción.

La promoción de este disco inicia con el single “No te empeñes más”, un videoclip producido en IA por Ernesto Fundora y Josafat Hdez que se puede ver en las redes sociales del artista visitando su website marcelinovaldes.com

