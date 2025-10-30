jueves 30  de  octubre 2025
Universal anuncia un acuerdo para una plataforma de música con IA

Desde 2024, la industria musical se encuentra inmersa en un pulso legal con las dos compañías estadounidenses de música generada por IA, Udio y su competidor Suno

El logotipo de Universal se muestra en una pantalla durante una presentación especial de Universal Studios durante CinemaCon 2022 en Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 27 de abril de 2022.

AFP/VALERIE MACON

AFP/VALERIE MACON
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Universal Music Group anunció el jueves un acuerdo con la empresa emergente Udio para poner en marcha en 2026 una plataforma de creación de música mediante inteligencia artificial.

La iniciativa, la primera de este tipo en el sector, "estará impulsada por una tecnología de IA generativa de vanguardia basada en música autorizada y con licencia", informaron ambas compañías en un comunicado.

El anuncio es un punto de inflexión en las relaciones entre la industria musical y las empresas de IA, acusadas de violar masivamente los derechos de autor.

Los titulares de los derechos exigen un control más estricto de sus actividades, para obtener transparencia sobre los datos utilizados y garantizar sus ingresos.

"Estos nuevos acuerdos con Udio demuestran nuestro compromiso de hacer lo correcto para nuestros artistas y compositores", declaró Lucian Grainge, director general de la discográfica.

"Juntos, estamos construyendo el panorama tecnológico y comercial que ampliará fundamentalmente lo que es posible en materia de creación", indicó por su parte Andrew Sánchez, director general de Udio.

Desde 2024, la industria musical se encuentra inmersa en un pulso legal con las dos compañías estadounidenses de música generada por IA, Udio y su competidor Suno.

FUENTE: AFP

