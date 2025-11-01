Amazon Music celebra 100 años de Celia Cruz con tributo multimedia

Amazon Music ha lanzado una celebración histórica y multifacética en honor al centenario del nacimiento de Celia Cruz , la "Reina de la Salsa".

MIAMI.- Amazon Music ha lanzado una celebración histórica y multifacética en honor al centenario del nacimiento de Celia Cruz , la "Reina de la Salsa". Este homenaje integral busca exaltar la poderosa voz y el legado perdurable de una artista cuya influencia trascendió géneros e inspiró a múltiples generaciones, señaló la plataforma en un comunicado.

El tributo, diseñado con un tono de reverencia a su estatus de ícono cultural, abarca diversas plataformas y formatos, extendiéndose a lo largo de un año.

Homenaje multimedia

El elemento central de la conmemoración es el lanzamiento de Éxitos Eternos: Edición Centenario, un vinilo exclusivo y de edición limitada que subraya el impacto de Cruz como pionera afro-latina que alcanzó el estrellato global.

La celebración se complementa con una experiencia de audiolibro dedicada a su vida, además de contenido digital inmersivo que permitirá a los oyentes experimentar de nuevas maneras el ritmo de la salsa y de su icónica expresión: "¡Azúcar!".

Además, los fanáticos podrán acceder a una tienda de Celia Cruz con mercancía de colección diseñada exclusivamente para esta especial fecha.

También podrán disfrutar de un viaje curado por su vasta discografía con la lista de reproducción [RE]Discover Celia Cruz, que no solo destaca los éxitos que definieron su carrera, sino también joyas ocultas, mostrando su notable rango musical desde las guarachas iniciales hasta la salsa que la inmortalizó.

Complementando esta iniciativa, la playlist insignia de salsa de Amazon Music, 'Salseo', será relanzada globalmente con una transformación especial. Esta versión renovada presentará las canciones más icónicas de Cruz junto a los mayores éxitos del género, evidenciando su atemporalidad y su influencia duradera en el ritmo latino contemporáneo.

El homenaje se enriquece con el lanzamiento del audiolibro exclusivo Celia: Mi Vida a principios de 2026 en Audible. Este contenido estará disponible tanto en español como en inglés, ofreciendo a los oyentes una exploración única del extraordinario recorrido y los logros de la "Reina de la Salsa".

Adicionalmente, las interacciones del público con su música serán más inmersivas gracias a las funciones mejoradas de la aplicación Amazon Music.

La función X-Ray ahora compartirá datos e historias detrás de cámaras de las grabaciones de Cruz, permitiendo a los usuarios descubrir el rico contexto histórico detrás de su música.

"Impacto inconmensurable"

Rocío Guerrero, Directora de Música, Latin-Iberia, Amazon Music, señaló que esta colección es la forma de la compañía de honrar el extraordinario legado de Celia Cruz a través de múltiples plataformas.

"El impacto de Celia Cruz en la música y la cultura es inconmensurable (...) Estamos creando experiencias que conectan generaciones, conectando a los fans de todo el mundo y preservando el espíritu alegre de Celia para los próximos 100 años, asegurando que su influencia continúe resonando con nuevas audiencias”, dijo.

Como parte de la celebración, quienes mejor conocieron a la cantante continúan honrando su trayectoria y la huella que dejó en la música y la cultura latina.

Entre ellos se encuentra Omer Pardillo-Cid, albacea del patrimonio de Celia Cruz y su representante artístico durante muchos años, quien ha dedicado su vida a preservar y compartir su historia.

"Celia fue mucho más que una artista; fue la personificación de la alegría, la fortaleza y la autenticidad", expresó.