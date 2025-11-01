sábado 1  de  noviembre 2025
HOMENAJE

Amazon Music celebra 100 años de Celia Cruz con tributo multimedia

El tributo a Celia Cruz por su centenario está diseñado con un tono de reverencia a su estatus de ícono cultural, abarcando diversas plataformas y formatos

Amazon Music ha lanzado una celebración histórica y multifacética en honor al centenario del nacimiento de Celia Cruz, la Reina de la Salsa.&nbsp;

Amazon Music ha lanzado una celebración histórica y multifacética en honor al centenario del nacimiento de Celia Cruz, la "Reina de la Salsa". 

Cortesía/H+M Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Amazon Music ha lanzado una celebración histórica y multifacética en honor al centenario del nacimiento de Celia Cruz, la "Reina de la Salsa". Este homenaje integral busca exaltar la poderosa voz y el legado perdurable de una artista cuya influencia trascendió géneros e inspiró a múltiples generaciones, señaló la plataforma en un comunicado.

El tributo, diseñado con un tono de reverencia a su estatus de ícono cultural, abarca diversas plataformas y formatos, extendiéndose a lo largo de un año.

Lee además
Misa a Celia Cruz por su centenario, en la iglesia Nuestra Señora de Caridad en Centro Habana, el 21 de octubre de 2025. 
REPORTAJE

Y Celia Cruz regresa a Cuba en su centenario, a pesar de la censura del régimen
La cantante, pianista y compositora Lena Burke.  video
HOMENAJE

Lena Burke rinde tributo a Celia Cruz con nuevo tema

Homenaje multimedia

El elemento central de la conmemoración es el lanzamiento de Éxitos Eternos: Edición Centenario, un vinilo exclusivo y de edición limitada que subraya el impacto de Cruz como pionera afro-latina que alcanzó el estrellato global.

La celebración se complementa con una experiencia de audiolibro dedicada a su vida, además de contenido digital inmersivo que permitirá a los oyentes experimentar de nuevas maneras el ritmo de la salsa y de su icónica expresión: "¡Azúcar!".

Además, los fanáticos podrán acceder a una tienda de Celia Cruz con mercancía de colección diseñada exclusivamente para esta especial fecha.

También podrán disfrutar de un viaje curado por su vasta discografía con la lista de reproducción [RE]Discover Celia Cruz, que no solo destaca los éxitos que definieron su carrera, sino también joyas ocultas, mostrando su notable rango musical desde las guarachas iniciales hasta la salsa que la inmortalizó.

Complementando esta iniciativa, la playlist insignia de salsa de Amazon Music, 'Salseo', será relanzada globalmente con una transformación especial. Esta versión renovada presentará las canciones más icónicas de Cruz junto a los mayores éxitos del género, evidenciando su atemporalidad y su influencia duradera en el ritmo latino contemporáneo.

El homenaje se enriquece con el lanzamiento del audiolibro exclusivo Celia: Mi Vida a principios de 2026 en Audible. Este contenido estará disponible tanto en español como en inglés, ofreciendo a los oyentes una exploración única del extraordinario recorrido y los logros de la "Reina de la Salsa".

Adicionalmente, las interacciones del público con su música serán más inmersivas gracias a las funciones mejoradas de la aplicación Amazon Music.

La función X-Ray ahora compartirá datos e historias detrás de cámaras de las grabaciones de Cruz, permitiendo a los usuarios descubrir el rico contexto histórico detrás de su música.

"Impacto inconmensurable"

Rocío Guerrero, Directora de Música, Latin-Iberia, Amazon Music, señaló que esta colección es la forma de la compañía de honrar el extraordinario legado de Celia Cruz a través de múltiples plataformas.

"El impacto de Celia Cruz en la música y la cultura es inconmensurable (...) Estamos creando experiencias que conectan generaciones, conectando a los fans de todo el mundo y preservando el espíritu alegre de Celia para los próximos 100 años, asegurando que su influencia continúe resonando con nuevas audiencias”, dijo.

Como parte de la celebración, quienes mejor conocieron a la cantante continúan honrando su trayectoria y la huella que dejó en la música y la cultura latina.

Entre ellos se encuentra Omer Pardillo-Cid, albacea del patrimonio de Celia Cruz y su representante artístico durante muchos años, quien ha dedicado su vida a preservar y compartir su historia.

"Celia fue mucho más que una artista; fue la personificación de la alegría, la fortaleza y la autenticidad", expresó.

Temas
Te puede interesar

Julia Fox causa polémica con disfraz de Halloween inspirado en Jackie Kennedy

Nueva serie de Ryan Murphy "All's Fair" llega a Disney+ con elenco estelar

Disfraces más icónicos de celebridades este Halloween 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

Una patrulla de la Policía Nacional de España.
NARCOTRÁFICO

Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Monseñor Thomas Wenski.
DIMISIÓN

Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

Te puede interesar

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACION

Voces desde el limbo: cubanos con I‑220A comparten sus historias y expectativas mientras avanza demanda colectiva

Por Carlos Armando Cabrera
Luego de dos años cargados de fricciones con muchos de los mandatarios provinciales, el presidente Javier Milei se mostró conciliador y convocó a la mayoría de los gobernadores a dialogar en la casa de Gobierno junto a su gabinete
POLÍTICA

Tras victoria legislativa, Milei se reúne con gobernadores en busca de apoyo para sus reformas

Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.
INFORME

HRW denuncia negligencias policiales en investigación de la redada letal en Río de Janeiro

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.
Opinión

¿Un tope salarial para salvar a MLB?