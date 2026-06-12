Del fútbol de barrio a la Copa Mundial: el sueño latino de Santiago Halty desafía a los gigantes de la industria

Mientras las grandes marcas deportivas compiten por contratos multimillonarios, campañas globales y figuras de élite, Santiago Halty decidió recorrer un camino distinto. Nacido en Estados Unidos y criado en Argentina, el fundador y CEO de Senda Athletics lleva más de una década construyendo una marca basada en valores poco habituales dentro de la industria deportiva: comercio justo, sostenibilidad, accesibilidad, y comunidad.

Ahora, ese recorrido alcanza uno de sus momentos más significativos. Los nuevos botines Senda llegarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un hito que para Halty representa mucho más que un logro comercial.

“En 2018 y 2022 estuvimos presentes con nuestras medias, pero llegar a un Mundial con un botín propio es otro nivel. Es probablemente el producto más complejo de desarrollar en nuestra industria, y fueron años de trabajo que hoy empiezan a verse reflejados en la cancha más importante del mundo”, dijo el empresario latino a DIARIO LAS AMÉRICAS.

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El fútbol como escuela de vida

La historia de Santiago Halty no ha dejado a nadie indiferente, y es que mucho antes de convertirse en empresario, el popular emprendedor era un niño que jugaba al fútbol en las calles de Buenos Aires. Y precisamente aquellas experiencias siguen moldeando la filosofía de su marca hasta el día de hoy.

“Dos cosas marcaron mi infancia: la inclusión y la capacidad de soñar. El fútbol siempre fue un lugar de pertenencia, donde no importaba demasiado de dónde venías. Queremos que Senda tenga ese mismo espíritu”, recordó. “Dos cosas marcaron mi infancia: la inclusión y la capacidad de soñar. El fútbol siempre fue un lugar de pertenencia, donde no importaba demasiado de dónde venías. Queremos que Senda tenga ese mismo espíritu”, recordó.

Y esa visión también está vinculada a la imaginación propia de la niñez.

“Si me hubieran dicho que algún día una marca nuestra iba a llegar a un Mundial, probablemente hubiera parecido imposible. Pero muchas veces los grandes proyectos nacen justamente de no perder esa capacidad de soñar”, agregó Halty, para quien las lecciones aprendidas en el fútbol de barrio también terminaron convirtiéndose en herramientas empresariales.

“En el fútbol de calle se aprende a improvisar porque siempre algo salía distinto a lo planeado. Aprendés a resolver problemas sobre la marcha. Y emprender es bastante parecido: nunca sale todo como uno espera y hay que adaptarse rápido sin perder el objetivo”.

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Una marca con identidad latina

En una industria históricamente dominada por corporaciones globales, Santiago Halty considera que Senda también representa una oportunidad para visibilizar una mirada distinta del fútbol.

“Los latinos le hemos dado muchísimo al fútbol mundial y siempre me llamó la atención que no existiera una marca global nacida desde nuestra cultura futbolera. Tenemos una forma distinta de sentir el juego y de expresarlo. Si Senda puede demostrar que una empresa nacida desde esa identidad puede competir globalmente, también puede inspirar a otros emprendedores a pensar en grande”.

Y es que, para él, la identidad latinoamericana no es únicamente un elemento de marketing, sino una forma particular de vivir el deporte. Y si a esto se suma una empresa latina con valores sociales, el propósito es aún mayor.

“Al principio hablábamos demasiado de comercio justo y sustentabilidad. Con el tiempo entendimos que la gente primero compra calidad, rendimiento y diseño. Hoy demostramos que el producto compite con cualquiera y después mostramos que además está hecho bajo estándares de comercio justo. Ese cambio fue clave para nuestra supervivencia”, dijo el empresario que también cuestiona el creciente costo de acceso al deporte para miles de familias.

“Me preocupa que el fútbol se convierta en algo aspiracional. Si un chico necesita gastar cientos de dólares para sentirse parte, estamos perdiendo algo importante. Cuanto más fácil sea acceder al juego, más fuerte será el futuro del fútbol”.

Es por eso que cuando le preguntamos por el legado que espera dejar, Halty evita hablar de cifras o ventas, y su respuesta apunta a algo más profundo.

“Me gustaría demostrar que se puede construir algo global viniendo de una familia de clase media, sin contactos extraordinarios ni atajos. También demostrar que es posible hacer negocios de manera responsable, generando valor para los clientes, para los trabajadores y para las comunidades”, finalizó el empresario que, desde las calles de Buenos Aires hasta el escenario más grande del fútbol mundial, busca demostrar que todavía existen caminos alternativos para competir, crecer y dejar huella en el deporte.

Si quieres saber más de Santiago Halty sigue la cuenta de Instagram @santiago_halty

IG: @camilamendozaa