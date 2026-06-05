viernes 5  de  junio 2026
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Selección de Colombia denuncia "asedio" contra sus futbolistas tras acto con Petro

Las críticas en redes sociales contra los miembros de la selección de Colombia suceden en medio de la polarizada campaña para el balotaje del 21 de junio

El mediocampista colombiano James Rodríguez celebra el segundo gol de su selección durante un partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, el 10 de septiembre de 2024.

El mediocampista colombiano James Rodríguez celebra el segundo gol de su selección durante un partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, el 10 de septiembre de 2024.

JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La Federación Colombiana de Fútbol denunció el viernes que los jugadores que disputarán el Mundial 2026 son víctimas de "asedio" luego de un acto público en el que los acusaron de hacer un desplante al presidente de este país, el izquierdista Gustavo Petro.

Las críticas en redes sociales contra los miembros de la selección cafetera suceden en medio de la polarizada campaña para el balotaje del 21 de junio, que enfrentará a un aliado del mandatario, el senador Iván Cepeda, con el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

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Petro entregó el jueves la bandera del país a la delegación que disputará el Mundial de 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el acto protocolario realizado en un aeropuerto de Bogotá, varios jugadores lucían poco efusivos. Uno a uno recibieron un regalo por parte del presidente, pero varios de ellos se limitaron a saludarlo rápidamente, actitud interpretada como un desplante.

El capitán y emblema de la selección, James Rodríguez, fue duramente criticado en redes sociales por aparentemente ignorar la petición de la hija menor de Petro para tomarse una fotografía.

La Federación manifestó el viernes en un comunicado su rechazo a "cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional".

Después del acto con Petro, el equipo viajó hacia Estados Unidos para jugar ante Jordania un último partido amistoso antes del debut en el Mundial, el 17 de junio ante Uzbekistán en el Grupo K.

La participación de Colombia en el torneo coincide con la recta final de la campaña para escoger al sucesor de Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país.

Relación previa con James

James, el futbolista que más ha encendido las redes, ha tenido como asesor jurídico a De la Espriella, un abogado millonario que también ha representado a paramilitares narcotraficantes.

Conocido como "El Tigre", el candidato suele hacer campaña vistiendo la camiseta amarilla de la selección, un gesto que la izquierda rechaza y acusa de apropiación de un símbolo nacional.

Una jueza le prohibió el jueves utilizar esa prenda como emblema, un acto que replica un gesto del expresidente de ultraderecha brasileño Jair Bolsonaro. El abogado dijo que no acatará el fallo.

Durante el evento, Petro también vestía la camiseta de la selección.

FUENTE: AFP

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