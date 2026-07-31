viernes 31  de  julio 2026
FÚTBOL

Infantino "es la persona equivocada" para dirigir la FIFA, asegura primer ministro británico

Andy Burnham, primer ministro británico, dijo que "el fútbol no pertenece a inversores", en referencia al proyecto anunciado esta semana por Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El primer ministro británico, Andy Burnham, estimó este viernes que Gianni Infantino es "la persona equivocada" para dirigir a la FIFA, después del anuncio de un proyecto de apertura a inversores privados de la instancia rectora del fútbol mundial.

"Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que (Gianni Infantino) es la persona equivocada para dirigir la organización", declaró el jefe de gobierno británico ante los periodistas en una visita a Sheffield, en el norte del país.

Lee además
Jugadores de Argentina y España durante un altercado que tuvo lugar tras la culminación de la final del Mundial, el 19 de julio de 2026.
FÚTBOL

FIFA abre expedientes a varios jugadores por altercado tras la final del Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.
FÚTBOL

Llueven críticas sobre una FIFA con el foco en su proyecto de inversión privada

Estas declaraciones refuerzan las de su primera reacción al conocer el proyecto de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

"El fútbol no pertenece a inversores", escribió el martes en la red social X.

"Pertenece a quienes llenan las tribunas y que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido", reaccionó este apasionado aficionado del Everton.

Rechazo de Xabi Alonso

El entrenador vasco del Chelsea, Xabi Alonso, campeón del mundo con España en 2010 como jugador, mostró su total oposición al proyecto de la FIFA de abrirse a inversión privada este viernes.

"El fútbol debe pertenecer al público y no pasar bajo el control de intereses privados. Creo que el conjunto de los actores del fútbol comparte el mismo sentimiento: queremos que este deporte siga siendo un bien común, accesible a todos y propiedad de todos. Por ello, espero que no ocurra", declaró desde Sídney, en plena gira de pretemporada.

"Espero que logremos preservar lo que hace atractivo y auténtico a nuestro deporte. Es precisamente esa autenticidad la que suscita las emociones y pasiones durante el Mundial, la Liga de Campeones o la Premier League. Porque este deporte pertenece a todo el mundo", añadió el entrenador vasco.

Desvelado el martes, el proyecto de la FIFA prevé la creación de una empresa, la FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinio, boletería, concesión de licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes, etc).

Inversores privados podrían tener acciones, pero se mantendrían como minoritarios, alrededor del 20%, aunque la FIFA asegura que mantendrá "la autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario y reglamento.

Pese a las críticas, en especial por parte de la UEFA, la FIFA reafirmó el viernes su voluntad de seguir adelante, argumentando un gigantesco ingreso financiero.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lionel Messi se reincorpora a los entrenamientos del Inter Miami

UEFA amenaza "por unanimidad" con un boicot a las competiciones de FIFA

"Estoy en el Inter Miami por Messi", asegura Casemiro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Giorgio Dominique Mucelli.
¿A QUÉ SE ENFRENTA?

Arrestan a canadiense acusado de votar en siete elecciones en Florida

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie leer más bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.
MIGRACIÓN

Lo que se sabe de la entrada masiva de migrantes a España por Ceuta

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.
POLÍTICA

Amnistía Internacional insta al mundo a subir presión ante reformas en Nicaragua

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026
POLÍTICA

Chile y Venezuela acuerdan "normalización" de relaciones, luego de ruptura en 2024

Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 97 edición de los premios Óscar. 
MÚSICA

Nuevo álbum de Ariana Grande, "Petal", recibe aplausos de la crítica

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio en una reunión del gabinete en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Rubio considera "logro extraordinario" creciente influencia de EEUU en América Latina

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Aileen Cerchiara fue coronada Miss Florida USA 2026.
MODA Y BELLEZA

Enfermera de raíces colombianas y argentinas buscará el título de Miss USA por Florida

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, reinaugura parque acuático Bucky Dent. 
ABRE SUS PUERTAS

Hialeah reinaugura parque acuático Bucky Dent tras siete años cerrado

Imagen de referencia patrulla de policía.
VIOLENCIA

Buscan al autor de un ataque armado que dejó una mujer herida en Wilton Manors

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
EL CAOS

Trump: "La terrible crisis migratoria en España es otra advertencia para EEUU"