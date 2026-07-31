Infantino "es la persona equivocada" para dirigir la FIFA, asegura primer ministro británico

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

LONDRES.- El primer ministro británico, Andy Burnham , estimó este viernes que Gianni Infantino es "la persona equivocada" para dirigir a la FIFA , después del anuncio de un proyecto de apertura a inversores privados de la instancia rectora del fútbol mundial.

"Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que (Gianni Infantino) es la persona equivocada para dirigir la organización", declaró el jefe de gobierno británico ante los periodistas en una visita a Sheffield , en el norte del país.

FÚTBOL Llueven críticas sobre una FIFA con el foco en su proyecto de inversión privada

Estas declaraciones refuerzan las de su primera reacción al conocer el proyecto de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025. AFP

"El fútbol no pertenece a inversores", escribió el martes en la red social X.

"Pertenece a quienes llenan las tribunas y que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido", reaccionó este apasionado aficionado del Everton.

Rechazo de Xabi Alonso

El entrenador vasco del Chelsea, Xabi Alonso, campeón del mundo con España en 2010 como jugador, mostró su total oposición al proyecto de la FIFA de abrirse a inversión privada este viernes.

"El fútbol debe pertenecer al público y no pasar bajo el control de intereses privados. Creo que el conjunto de los actores del fútbol comparte el mismo sentimiento: queremos que este deporte siga siendo un bien común, accesible a todos y propiedad de todos. Por ello, espero que no ocurra", declaró desde Sídney, en plena gira de pretemporada.

"Espero que logremos preservar lo que hace atractivo y auténtico a nuestro deporte. Es precisamente esa autenticidad la que suscita las emociones y pasiones durante el Mundial, la Liga de Campeones o la Premier League. Porque este deporte pertenece a todo el mundo", añadió el entrenador vasco.

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Desvelado el martes, el proyecto de la FIFA prevé la creación de una empresa, la FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinio, boletería, concesión de licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes, etc).

Inversores privados podrían tener acciones, pero se mantendrían como minoritarios, alrededor del 20%, aunque la FIFA asegura que mantendrá "la autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario y reglamento.

Pese a las críticas, en especial por parte de la UEFA, la FIFA reafirmó el viernes su voluntad de seguir adelante, argumentando un gigantesco ingreso financiero.

FUENTE: AFP