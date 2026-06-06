Telemundo estrena "Diarios de fútbol" con la conducción de Rafael Amaya

MIAMI.- Telemundo presenta una jornada especial de programación futbolística el sábado 6 de junio, encabezada por el partido amistoso internacional entre la Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) y Alemania a las 2:30 pm ET desde Soldier Field en Chicago, seguido por el estreno de Diarios de Fútbol con Rafael Amaya a las 8 pm ET.

Diarios de Fútbol con Rafael Amaya estrena a las 8 pm ET/PT y 7 pm CT por Telemundo. Conducido por el reconocido actor Rafael Amaya, el programa ofrece un emotivo recorrido por historias que reflejan la profunda conexión entre el fútbol y la vida cotidiana, explorando cómo el deporte inspira resiliencia, fortalece comunidades y une a las personas a través de generaciones y culturas.

El especial destaca a personas y organizaciones cuyas vidas han sido transformadas por el deporte, incluyendo la iniciativa “For the Kids” de Street Soccer USA y las inspiradoras historias de Fátima Juárez y Chef X de Komal, entre otros. Sus experiencias reflejan la determinación, la esperanza y la pasión que definen tanto al fútbol como a las comunidades que impacta.

Creado como un homenaje a las audiencias de Telemundo en Los Ángeles y a las comunidades mexicanas en Estados Unidos, Diarios de Fútbol con Rafael Amaya sirve como un puente emocional con la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , celebrando a las personas, las historias y las tradiciones que continúan dando forma a la cultura del fútbol en todo el país.

La audiencia podrá disfrutar del partido de la Selección Masculina de Estados Unidos, a las 2:30 pm ET, trasmitido desde Soldier Field en Chicago, y Diarios de Fútbol con Rafael Amaya en vivo por Telemundo, con cobertura adicional a través de Universo y Peacock. El programa también se podrá ver vía streaming al día siguiente en Peacock, o a través de la aplicación de Telemundo.