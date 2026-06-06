sábado 6  de  junio 2026
TELEVISIÓN

Telemundo estrena "Diarios de fútbol" con la conducción de Rafael Amaya

Conducido por el reconocido actor Rafael Amaya, el programa ofrece un recorrido por historias que reflejan la conexión entre el fútbol y la vida cotidiana

El actor mexicano Rafael Amaya.&nbsp;

El actor mexicano Rafael Amaya. 

Telemundo vía EFE
El programa ofrece un emotivo recorrido por historias que reflejan la profunda conexión entre el fútbol y la vida cotidiana.

El programa ofrece un emotivo recorrido por historias que reflejan la profunda conexión entre el fútbol y la vida cotidiana.

Cortesía/ Telemundo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Telemundo presenta una jornada especial de programación futbolística el sábado 6 de junio, encabezada por el partido amistoso internacional entre la Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) y Alemania a las 2:30 pm ET desde Soldier Field en Chicago, seguido por el estreno de Diarios de Fútbol con Rafael Amaya a las 8 pm ET.

Diarios de Fútbol con Rafael Amaya estrena a las 8 pm ET/PT y 7 pm CT por Telemundo. Conducido por el reconocido actor Rafael Amaya, el programa ofrece un emotivo recorrido por historias que reflejan la profunda conexión entre el fútbol y la vida cotidiana, explorando cómo el deporte inspira resiliencia, fortalece comunidades y une a las personas a través de generaciones y culturas.

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El especial destaca a personas y organizaciones cuyas vidas han sido transformadas por el deporte, incluyendo la iniciativa “For the Kids” de Street Soccer USA y las inspiradoras historias de Fátima Juárez y Chef X de Komal, entre otros. Sus experiencias reflejan la determinación, la esperanza y la pasión que definen tanto al fútbol como a las comunidades que impacta.

Creado como un homenaje a las audiencias de Telemundo en Los Ángeles y a las comunidades mexicanas en Estados Unidos, Diarios de Fútbol con Rafael Amaya sirve como un puente emocional con la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , celebrando a las personas, las historias y las tradiciones que continúan dando forma a la cultura del fútbol en todo el país.

La audiencia podrá disfrutar del partido de la Selección Masculina de Estados Unidos, a las 2:30 pm ET, trasmitido desde Soldier Field en Chicago, y Diarios de Fútbol con Rafael Amaya en vivo por Telemundo, con cobertura adicional a través de Universo y Peacock. El programa también se podrá ver vía streaming al día siguiente en Peacock, o a través de la aplicación de Telemundo.

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