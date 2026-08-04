Dental Design Smile impulsa el turismo de salud en Miami con atención odontológica integral

La combinación de odontología de alta especialización, tecnología de vanguardia y servicios personalizados ha convertido a Dental Design Smile en uno de los referentes del turismo de salud en Miami. Con más de 15 años de trayectoria, la organización ha desarrollado un modelo de atención integral dirigido a pacientes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe que buscan tratamientos odontológicos de calidad en un entorno cómodo y seguro.

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“Más que transformar sonrisas, nuestro trabajo consiste en devolver confianza, autoestima y calidad de vida; cuando un paciente vuelve a sonreír sin miedo, sabemos que hemos cumplido nuestra misión”.

Luis Gómez. Cortesía

La propuesta de la clínica va más allá de la atención dental. Desde antes de la llegada del paciente a Miami, el equipo coordina aspectos logísticos como recepción en el aeropuerto, transportación, hospedaje y acompañamiento durante toda la estancia, ofreciendo una experiencia diseñada para facilitar el proceso de recuperación y brindar tranquilidad tanto al paciente como a sus familiares.

En el área clínica, Dental Design Smile ofrece tratamientos de odontología estética y rehabilitación oral, entre ellos, diseños de sonrisa, carillas de porcelana y resina, implantes dentales, coronas, puentes, endodoncia y rehabilitación integral.

Todos los procedimientos son planificados de manera individual mediante tecnología digital y protocolos basados en evidencia científica, con el objetivo de obtener resultados funcionales, estéticos y duraderos.

Uno de los aspectos que distinguen a la institución es la posibilidad de realizar tratamientos complejos en tiempos reducidos. Pacientes con pérdida dental, enfermedad periodontal avanzada o deterioro severo de la dentadura pueden acceder a rehabilitaciones completas con prótesis híbridas soportadas sobre seis implantes en apenas cuatro días, mientras que los diseños de sonrisa en porcelana pueden completarse en tres días, dependiendo de la evaluación clínica de cada caso.

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El crecimiento de Dental Design Smile también ha tenido un impacto en la economía local. La llegada de pacientes internacionales contribuye al movimiento de hoteles, restaurantes, transporte, laboratorios dentales y otros servicios vinculados al turismo de salud, además de generar oportunidades de empleo para profesionales de las áreas clínicas, administrativas y de atención al paciente.

La organización cuenta con un equipo multidisciplinario y personal bilingüe que acompaña al paciente antes, durante y después del tratamiento, reforzando un modelo de atención centrado en la calidad del servicio y la experiencia del usuario.

Con este enfoque, Dental Design Smile continúa fortaleciendo el posicionamiento de Miami como uno de los principales destinos internacionales para el turismo de salud. Su propuesta integra innovación tecnológica, atención personalizada y excelencia clínica con el propósito de ofrecer soluciones odontológicas que contribuyan a mejorar la salud, la confianza y la calidad de vida de quienes eligen realizar sus tratamientos en la ciudad.