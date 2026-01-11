domingo 11  de  enero 2026
Acuña hace historia con algo nunca visto en la LVBP

Luisangel Acuña hace historia en la LVBP al conectar cuatro jonrones en un juego con los Cardenales de Lara, una hazaña nunca vista en Venezuela.

El toletero Luisangel Acuña observa El batazo que terminó en las gradas durante el Round Robin en la LVBP&nbsp;

El toletero Luisangel Acuña observa El batazo que terminó en las gradas durante el Round Robin en la LVBP 

Cardenales prensa
Por Pedro Felipe Hernández

El infielder de los Cardenales de Lara logra una hazaña nunca antes vista en el béisbol venezolano

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) vivió una noche histórica cuando Luisangel Acuña conectó cuatro jonrones en un mismo partido, algo que nunca había ocurrido en los más de 80 años de existencia del circuito. El infielder de los Cardenales de Lara fue la gran figura en la victoria 21-9 sobre los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta.

Acuña impulsó siete carreras con sus cuatro cuadrangulares, liderando una de las actuaciones ofensivas más impresionantes que se hayan visto en el béisbol invernal venezolano.

Un récord sin precedentes en la LVBP

La exhibición de poder de Luisangel Acuña estableció un nuevo hito histórico: es el primer jugador en la historia de la LVBP en conectar cuatro jonrones en un mismo juego. La hazaña adquiere aún más valor considerando la larga tradición y el alto nivel competitivo del béisbol profesional venezolano.

Además, este logro lo coloca en un grupo extremadamente selecto a nivel mundial, ya que muy pocos jugadores han logrado conectar cuatro cuadrangulares en un partido profesional.

El heredero del apellido Acuña

Luisangel, de 23 años, es hermano menor de Ronald Acuña Jr., una de las máximas estrellas de las Grandes Ligas. Mientras Ronald ha hecho historia con su combinación de poder y velocidad, Luisangel comienza ahora a escribir su propio nombre con una noche inolvidable.

El joven infielder debutó en las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York en 2024 y, aunque su perfil ha sido más de contacto que de poder, esta actuación demuestra un enorme potencial ofensivo.

Una actuación que le da la vuelta al mundo

El béisbol venezolano y la LVBP ganan relevancia internacional con una actuación que ya forma parte del folclore del deporte. Lo conseguido por Luisangel Acuña no solo engrandece a los Cardenales de Lara, sino también al prestigio del béisbol invernal latinoamericano.

