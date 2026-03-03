Aaron Judge sube el telón de la concentración de EEUU para el Clásico Mundial con un discurso

El patrullero Aaron Judge, capitán de la selección de Estados Unidos, durante una sesión de práctica de bateo, el 3 de marzo de 2026.

Mike Trout comandó a la selección de Estados Unidos hasta la gran final del Clásico Mundial de Béisbol en la última edición; sin embargo, el jardinero de los Angelinos de Los Ángeles no pudo conseguir que la escuadra norteamericana levantara su segunda corona del certamen. Es algo que Aaron Judge , nuevo líder del combinado, intentará concretar en 2026.

Judge, que también sirve como capitán de los Yanquis de Nueva York , tomó la palabra este pasado lunes frente al resto de sus compañeros de la selección, entre los que destacan Bryce Harper , Cal Raleigh , Bobby Witt Jr. y Pete Crow-Armstrong , para dejar claro su mensaje con miras al torneo: hay talento de sobra.

"Aquí hay presencia", aseguró Judge, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la MLB. "Creo que eso fue lo que sentí cuando me paré ahí. Simplemente hay una presencia. Se puede hablar de los jugadores, pero también observen a nuestros coaches. En el grupo de instructores también hay algunos que estuvieron en el Juego de Estrellas, premiados con el Bate de Plata, campeones de la Serie Mundial. [El coach de pitcheo Andy] Pettitte es uno de los mejores lanzadores en la historia de la postemporada. Algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos están aquí", añadió.

El espigado patrullero señaló que, en un principio, no tenía previsto dar un discurso, pero que los estelares Paul Skenes y Tarik Skubal, los más recientes ganadores del premio Cy Young en sus respectivas ligas, lo contactaron durante el invierno y le aconsejaron que tuviera algunas palabras preparadas antes del desafío inaugural del equipo en el Clásico Mundial contra Brasil el viernes.

"Es maravilloso tener la oportunidad de hablarles y reunirme con ellos. Simplemente es un honor. De verdad es un honor estar ante ellos y vestir el mismo uniforme", expresó.

"Podemos confiar en cada uno"

Durante su mensaje, Judge hizo énfasis en la importancia del sacrificio de cada uno y en el poder respaldarse mutuamente a lo largo del torneo.

"Eso fue algo que recalqué en la reunión", dijo Judge. "Dale la bienvenida con todo al que tienes al lado. Lleguen a conocerse. Se pueden hacer preguntas. Pienso que esa es la manera más rápida de lograrlo, especialmente cuando comienza a encenderse todo en el terreno. Si estamos abajo, en una situación difícil, sabemos que nos podemos apoyar uno al otro. Podemos confiar en cada uno. Sé que el que tengo al lado hará todo lo posible para ganar. Al final conseguiremos algo bien especial en las próximas semanas".