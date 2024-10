Al Real Madrid si le hace falta Kroos

La temporada del Real Madrid podría ser mejor. Actualmente en La Liga Española solo son superados por el FC Barcelona que suma tres puntos más en la clasificación. Sin embargo, el fútbol no es el mejor para un campeón, pues fallaron en Champions League ante el Lille y por las mismas razones que muestran poco brillo: no hay orden.

Desde la salida por retiro del alemán Toni Kroos , el Real Madrid sufre de un vacío irreparable en el mediocampo. Aurelien Tchuameni no es Kroos y eso obviamente es evidente. El francés es más defensivo y crear juego no es lo suyo. Sin duda, el Real Madrid sufre sin la presencia de su mágico teutón.

"La gente siempre dice que el Real Madrid ganó todos los partidos 4-0 conmigo... eso es un error…Las cosas no pintan bien, seguro, pero conmigo tampoco siempre hemos jugado a las estrellas…Hemos tenido muchas peleas conmigo, no puedes olvidarlo", indicó Kroos en su Podcast junto a su hermano.

kroosalemania.jpg El centrocampista alemán #8 Toni Kroos camina junto a un cartel de su compañero Ilkay Gundogan cuando llega a una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del equipo en Herzogenaurach el 11 de junio de 2024, antes de la competición de fútbol UEFA EURO 2024. AFP / Tobías Schwarz

Para muchos es la pieza que falta, el líder de máquinas que Carlo Ancelotti no ha podido reproducir sobre el césped, pero es que obviamente, Kroos es esa figura que marcaron la última década del conjunto blanco.

"Veo los partidos del Real Madrid desde una perspectiva diferente. Me resulta un poco extraño, pero sigo viéndolos como parte del equipo, no puedo ignorarlo. Sin embargo, no siento la necesidad de decir: 'Tengo muchas ganas de jugar ahí", reflexiona Toni Kroos que el sábado regresa al Santiago Bernabéu, pero en perfil de aficionado.

"El Madrid se adaptó cuando no estaba Cristiano (Ronaldo), (Sergio) Ramos... Que son leyendas absolutas. El Madrid supo adaptarse con el tiempo y seguir ganando, ganamos dos Champions sin ellos. Conmigo pasará lo mismo. Puede que tarden un poco en adaptarse, pero los jugadores que hay son muy buenos", indicando de esta manera la transición que debe hacer el equipo merengue para adaptar su mediocampo a los jugadores que hoy hacen parte del plantel.

Kroos tiene razón en que el Madrid siempre logra salir del caos, pero cuánto tiempo necesita Ancelotti para descubrirlo o si la respuesta estará en el mercado de fichajes. En este momento, se puede decir que el alemán si es imprescindible para el club merengue.