Real Madrid entrega pruebas a UEFA tras incidente racista denunciado por Vinicius en Champions League

El Real Madrid CF emitió un comunicado oficial para pronunciarse sobre el presunto incidente racista ocurrido durante el partido de ida del playoff rumbo a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026 ante el SL Benfica. El club blanco confirmó que ya entregó a UEFA todas las pruebas disponibles relacionadas con lo sucedido, luego de que Vinicius Jr. denunciara un comentario denigrante por parte del jugador rival Gianluca Prestianni.

En su nota institucional, la entidad madridista aseguró que colaboró activamente con la investigación abierta por UEFA tras los hechos registrados el pasado 17 de febrero en Lisboa. El club calificó como “inaceptables” los episodios de racismo vividos durante el encuentro europeo y reiteró su compromiso con la lucha contra la discriminación dentro y fuera del fútbol .

Además, el Real Madrid agradeció el respaldo que ha recibido Vinícius Jr. desde distintos sectores del deporte mundial, destacando el apoyo público hacia el futbolista brasileño tras su denuncia.

Investigación abierta y posibles sanciones

La UEFA continúa analizando el material aportado por el club español para esclarecer lo ocurrido durante el compromiso continental. El organismo rector del fútbol europeo deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso disciplinario formal y aplicar eventuales sanciones.

El caso vuelve a poner en el foco la problemática del racismo en el fútbol europeo, un tema que ha generado múltiples debates en los últimos años y que ha tenido a Vinícius Jr. como una de las voces más visibles en la lucha contra este tipo de conductas.

Compromiso contra el racismo en el fútbol

En su comunicado, el Real Madrid subrayó que seguirá trabajando junto a instituciones deportivas y organismos internacionales para combatir el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad. El club considera que la cooperación entre equipos, federaciones y autoridades es clave para erradicar este tipo de comportamientos y proteger a los jugadores dentro del terreno de juego.

La resolución del caso dependerá ahora de la investigación de UEFA, mientras el entorno del fútbol europeo permanece atento a las posibles decisiones disciplinarias tras uno de los episodios más polémicos de la actual edición de la Champions League.