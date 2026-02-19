jueves 19  de  febrero 2026
Fútbol

Real Madrid entrega pruebas a UEFA tras incidente racista denunciado por Vinicius en Champions League

El Real Madrid entregó a UEFA pruebas del presunto incidente racista contra Vinicius Jr. en Champions League y reafirmó su compromiso contra la discriminación en el fútbol

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid CF emitió un comunicado oficial para pronunciarse sobre el presunto incidente racista ocurrido durante el partido de ida del playoff rumbo a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026 ante el SL Benfica. El club blanco confirmó que ya entregó a UEFA todas las pruebas disponibles relacionadas con lo sucedido, luego de que Vinicius Jr. denunciara un comentario denigrante por parte del jugador rival Gianluca Prestianni.

El comunicado oficial del Real Madrid

En su nota institucional, la entidad madridista aseguró que colaboró activamente con la investigación abierta por UEFA tras los hechos registrados el pasado 17 de febrero en Lisboa. El club calificó como “inaceptables” los episodios de racismo vividos durante el encuentro europeo y reiteró su compromiso con la lucha contra la discriminación dentro y fuera del fútbol.

Lee además
El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.
FÚTBOL

¿Quién es Gianluca Prestianni? Conozca al joven argentino del Benfica en el centro de la polémica por racismo
El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra su gol ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

"Los racistas son, ante todo, cobardes", asegura Vinicius

Además, el Real Madrid agradeció el respaldo que ha recibido Vinícius Jr. desde distintos sectores del deporte mundial, destacando el apoyo público hacia el futbolista brasileño tras su denuncia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024443847380496886&partner=&hide_thread=false

Investigación abierta y posibles sanciones

La UEFA continúa analizando el material aportado por el club español para esclarecer lo ocurrido durante el compromiso continental. El organismo rector del fútbol europeo deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso disciplinario formal y aplicar eventuales sanciones.

El caso vuelve a poner en el foco la problemática del racismo en el fútbol europeo, un tema que ha generado múltiples debates en los últimos años y que ha tenido a Vinícius Jr. como una de las voces más visibles en la lucha contra este tipo de conductas.

Compromiso contra el racismo en el fútbol

En su comunicado, el Real Madrid subrayó que seguirá trabajando junto a instituciones deportivas y organismos internacionales para combatir el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad. El club considera que la cooperación entre equipos, federaciones y autoridades es clave para erradicar este tipo de comportamientos y proteger a los jugadores dentro del terreno de juego.

La resolución del caso dependerá ahora de la investigación de UEFA, mientras el entorno del fútbol europeo permanece atento a las posibles decisiones disciplinarias tras uno de los episodios más polémicos de la actual edición de la Champions League.

Temas
Te puede interesar

UEFA abre investigación tras "acusaciones de comportamientos discriminatorios" en partido Benfica-Real Madrid

Vinicius comanda la venganza del Real Madrid ante el Benfica

Mbappé y Vinicius afrontan el momento de la verdad en el Real Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro. video
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

Te puede interesar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El activista cubano José Daniel Ferrer
LIBERTAD

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Asamblea Nacional de Venezuela .
VENEZUELA

Aprobación de ley de amnistía en puertas: Asamblea Nacional retoma debate en medio de reclamos

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias KCNA que muestra lanzacohetes este jueves, en un evento de gobierno en Pionyang (Corea del Norte). 
COREA DEL NORTE

Kim Jong Un exhibe batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y alardea de su poderío