¿Quién es Gianluca Prestianni? Conozca al joven argentino del Benfica en el centro de la polémica por racismo

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

BUENOS AIRES.- Como muchas otras joyas de la inextinguible cantera argentina, Gianluca Prestianni cruzó muy joven el Atlántico con rumbo a la élite del fútbol. Pero no es su talento el que lo tiene en boca de todos, sino una acusación de racismo contra Vinicius Jr.

El extremo del Benfica , de 20 años, le habría dicho "mono" a la estrella brasileña del Real Madrid el martes en Lisboa, durante el partido de ida de los playoffs de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa .

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vini y otros jugadores merengues, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron luego la supuesta discriminación. Tanto Prestianni como las Águilas niegan actos racistas, en un episodio que ensucia de nuevo el balompié.

¿Quién es?

Prestianni nació el 31 de enero de 2006 en el seno de una familia muy futbolera en Ciudadela, una localidad en la provincia de Buenos Aires.

Desde pequeño se destacó por su talento con la pelota, que lo llevó a debutar con apenas 16 años en el primer equipo de Vélez Sarsfield, el cuadro del que es hincha.

La "Joyita" o la "Pulga", como era conocido debido a sus 1,66 metros de estatura, se convirtió entonces en el jugador más joven en estrenarse con la camiseta del Fortín, campeón de la Copa Libertadores en 1994.

"No fue fácil debutar tan joven, pero la verdad que estoy muy contento por haber vestido la camiseta de Vélez y de poderlo haber dejado en primera", dijo a finales de 2023, luego de que la V se salvara del descenso.

Anotó tres goles en 39 partidos con Vélez entre 2022 y 2023, período en el que tuvo puntos altos, pero también bajos, a causa de casos de indisciplina, según la prensa local.

Benfica lo compró por 10 millones de euros a principios de 2024, de acuerdo con el portal Transfermarkt, aunque tuvo su estreno cinco meses después de llegado al cuadro inmortalizado por Eusébio.

Tras un comienzo con poco rodaje, esta temporada se ganó la confianza de José Mourinho, que lo ha dejado jugar en 30 partidos (dos goles, dos asistencias).

¿Mundialista?

Por cuenta de su habilidad para conducir contragolpes y desbordar, muchos lo han comparado con su compatriota Ángel Di María, ídolo de las Águilas y de la selección de Argentina.

Pero Prestianni, también zurdo, aunque con mucho menos olfato goleador, recién comienza su camino en la Albiceleste, de cuyo destino pudo haberse separado debido al interés que tuvo Italia en convocarlo.

El extremo, sin embargo, se decantó por el país de Lionel Messi y Diego Maradona, con el que brilló en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Aunque Argentina perdió la final ante Marruecos, el juvenil fue elegido dos veces el jugador del partido, en cuartos de final ante México y en semifinales frente a Colombia.

"Nos duele un montón el final, queríamos jugar el séptimo partido y ganar el título, pero hay que levantar cabeza. Este torneo nos deja muchas enseñanzas", dijo tras la derrota con los marroquíes.

El año pasado, en noviembre, debutó con la selección absoluta, en un cotejo amistoso que se saldó con victoria 2-0 frente a Angola. Apenas jugó cuatro minutos con los campeones del mundo, pero está en la baraja de Lionel Scaloni para el Mundial de 2026.

Protagonista de varias polémicas

A pesar de su juventud, Prestianni ha estado involucrado en numerosas polémicas.

En el Torneo Montaigu de 2022, un certamen juvenil francés, participó en la pelea que se desató entre argentinos y brasileños al término de la final, ganada por la Canarinha de Endrick.

En el Mundial Sub-20 de Chile insultó a un recogepelotas, se burló del público chileno y provocó a mexicanos y colombianos tras eliminar a sus respectivas selecciones en cuartos y semifinales.

Su más reciente controversia, el aparente comentario racista contra Vini, está bajo investigación de la UEFA y puede acarrearle una sanción, en caso de ser hallado culpable.

