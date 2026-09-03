jueves 3  de  septiembre 2026
Tenis

Alcaraz celebra haber jugado cuatro sets tras su regreso: "Ha sido algo muy bueno"

Alcaraz valoró positivamente haber disputado cuatro sets ante Jaime Faria porque le permitió comprobar su estado físico tras cinco meses de baja.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de vencer al ruso Roman Safiullin en su estreno en el US Open, el 31 de agosto de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de vencer al ruso Roman Safiullin en su estreno en el US Open, el 31 de agosto de 2026.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Carlos Alcaraz valoró de forma positiva haber disputado un partido de cuatro sets ante el portugués Jaime Faria, ya que el encuentro le permitió comprobar cómo respondía su cuerpo después de casi cinco meses alejado de las pistas por una lesión.

El español se impuso por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en dos horas y 40 minutos y reconoció que, durante algunos momentos, deseaba que el encuentro terminara cuanto antes. Sin embargo, posteriormente entendió que la exigencia física del partido podía ser beneficiosa para evaluar su recuperación.

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Alcaraz pone a prueba su recuperación

El murciano explicó que jugar cuatro sets le permitió comprobar cómo se encontraba durante el partido y, especialmente, cómo reaccionaría su cuerpo después del esfuerzo. Alcaraz se mostró satisfecho por haber podido mantener un buen nivel de tenis durante todo el encuentro.

La principal preocupación tras su regreso era comprobar el estado de la muñeca que lo mantuvo apartado de la competición desde abril. Sin embargo, el español aseguró que ha podido entrenar con normalidad y golpear su derecha con libertad, sin pensar constantemente en la lesión.

Alcaraz también destacó la importancia de recuperar la confianza en sus movimientos y dejar atrás el temor a que la lesión vuelva a aparecer. Una vez dentro de la pista, explicó, su intención es competir con la misma intensidad que antes de la lesión y golpear la pelota con naturalidad.

“No hay ninguna razón para tener miedo”

El tenista aseguró que actualmente se siente bien y que no tiene motivos para modificar su forma de jugar por miedo a la lesión. Su objetivo es seguir compitiendo con normalidad y evaluar su evolución partido a partido.

Tras superar a Faria, Alcaraz ya tiene la mirada puesta en la tercera ronda, donde se enfrentará al chino Yibing Wu, situado fuera del Top 100 de la clasificación ATP.

El triunfo supone un nuevo paso en el regreso del español a la competición y, más allá de la victoria, le permitió comprobar cómo responde su cuerpo ante la exigencia de un partido largo. Con esa prueba superada, Alcaraz afrontará su próximo desafío con la confianza de volver a sentirse tenista de competición.

FUENTE: EFE

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