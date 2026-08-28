viernes 28  de  agosto 2026
TENIS

"Es un desafío volver en el US Open, pero estoy listo", asegura Alcaraz

El español Carlos Alcaraz, doble campeón del US Open, no compite en el circuito desde que se lesionó la muñeca derecha el 16 de abril en Barcelona

El español Carlos Alcaraz celebra durante un partido previo al inicio del US Open, el 25 de agosto de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra durante un partido previo al inicio del US Open, el 25 de agosto de 2026.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NUEVA YORK.- De vuelta a las pistas tras una larga inactividad, Carlos Alcaraz aseguró el viernes que está preparado para defender su título del Abierto de Estados Unidos, incluso si regresar en un Grand Slam supone un mayor "desafío".

"Sé que venir al US Open y jugar partidos al mejor de cinco sets por primera vez después de tanto tiempo es realmente un desafío", afirmó la estrella española en su conferencia de prensa previa al torneo en Nueva York.

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"En términos de preparación y todo eso probablemente no es el mejor momento", señaló. "No fue una decisión fácil. Solo hice todo lo que hacía falta para estar listo".

Alcaraz, doble campeón del US Open, no compite desde que se lesionó la muñeca derecha el 16 de abril en Barcelona.

El español Carlos Alcaraz observa la pelota mientras juega contra el italiano Jannik Sinner durante la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, el 12 de abril de 2026.

El español Carlos Alcaraz observa la pelota mientras juega contra el italiano Jannik Sinner durante la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, el 12 de abril de 2026.

El percance frenó su gran inicio de temporada, en el que conquistó por primera vez el Abierto de Australia, erigiéndose en el tenista más joven en triunfar en los cuatro torneos de Grand Slam.

Alcaraz tuvo que renunciar a Roland Garros y Wimbledon y regresa justo a tiempo para la última gran cita del US Open, en la que no tendrá enfrente a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, por una lesión de rodilla.

"Es un poco raro. No vamos a vernos durante seis meses o siete meses, pero le deseo todo lo mejor", dijo Alcaraz sobre Sinner, con quien se ha repartido casi todos los títulos de Grand Slam desde 2024.

"Ojalá tenga una recuperación realmente buena y podamos verlo de nuevo en la pista, en su mejor nivel, una vez más", le deseó.

Alejarse del miedo

Sobre su propio proceso de recuperación, Alcaraz dijo confiar en las sensaciones de sus exigentes sesiones de entrenamiento, aunque la prueba de fuego será el inicio de la competición a partir del domingo.

"Venir aquí a entrenar con estos chicos para sentir la competición otra vez es una verdadera prueba", señaló Alcaraz, para quien lo más difícil ha sido dominar sus propios temores a una recaída.

"Tengo que confiar en mi gente, que me dice que todo va a estar bien. Así que solo tengo que salir al cien por ciento", afirmó. "Estoy tratando de mantenerme alejado de ese miedo y jugando normal".

Alcaraz, segundo sembrado del torneo tras el alemán Alexander Zverev, debutará en primera ronda contra el ruso Roman Safiullin.

Su complicado itinerario incluye posibles duelos en cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils, campeones este mes de los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, y el serbio Novak Djokovic en semifinales.

FUENTE: AFP

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