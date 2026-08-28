viernes 28  de  agosto 2026
TENIS

Alcaraz hace su regreso en un US Open de pronóstico reservado

La estrella española Carlos Alcaraz lleva sin competir desde abril por una lesión de muñeca que lo llevó a ser desbancado del número dos de la ATP

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

MARCO BERTORELLO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz está de vuelta para defender el título del Abierto de Estados Unidos después de una larga inactividad que, sumada a la baja de Jannik Sinner, abre el abanico de aspirantes al último Grand Slam del año.

Español e italiano, dueños de casi todos los Grand Slam jugados desde 2024, cerrarán el curso sin enfrentarse en ninguna final grande, después de que en 2025 lo hicieran en las de Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Lee además
El extenista suizo Roger Federer (C) sonríe junto a su esposa Mirka (R) y la británica Catherine, Princesa de Gales (L), mientras recibe un homenaje en la Cancha Central durante el segundo día del Campeonato de Wimbledon 2023 en The All England Tennis Club en Wimbledon, suroeste de Londres, el 4 de julio de 2023.
TENIS

Federer vuelve a Nueva York para el adiós que el US Open le debía
El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.
DEPORTES

Tras perder a Sinner, US Open también se queda sin promesa sudamericana

Sinner, número uno mundial, tuvo que renunciar a Flushing Meadows por una lesión de rodilla, pero el mundo del tenis respiró con el regreso justo a tiempo del carismático Alcaraz.

La estrella española lleva sin competir desde abril por una lesión de muñeca que lo llevó a ser desbancado del número dos de la ATP por el alemán Alexander Zverev, que será el primer sembrado del US Open tras triunfar en junio en Roland Garros.

El gigante serbio Novak Djokovic es el otro gran candidato a arrebatarle la corona a Alcaraz, ávido de recuperar el tiempo perdido en este US Open que arranca el domingo y concluye con las finales del 13 de septiembre.

El tenis sonríe

A principios de año, Alcaraz cumplió su gran objetivo de conquistar por primera vez el Abierto de Australia y erigirse, con 22 años, en el tenista más joven en poseer los cuatro trofeos de Grand Slam.

De los siete títulos grandes que ya tiene en su palmarés, el primero de ellos lo alzó en 2022 en Nueva York, convirtiéndose, además, en el número uno mundial más joven.

Flushing Meadows, donde el año pasado volvió a reinar derrotando en la final a Sinner, aparece ahora como un escenario propicio para su reaparición tras el problema en la muñeca que le apartó de Roland Garros y Wimbledon.

Esta semana ya recibió una bienvenida muy especial del público de la pista Arthur Ashe en la competencia de dobles mixto, donde formó una pareja de lujo con la icónica Serena Williams.

Alcaraz exhibió tantas sonrisas en la pista como precaución a la hora de ciertos golpes como el servicio, sin sobrepasar los 185 km/h.

Por ello su resistencia en las extenuantes dos semanas de competencia que le esperan, bajo el asfixiante calor del verano neoyorquino, está todavía por probar.

Shelton, Fils y Djokovic en el camino

El sorteo del US Open tampoco fue esta vez benigno con su campeón.

Alcaraz iniciará contra el ruso Roman Safiullin una ruta en la que acechan el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils, campeones de los recientes Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, en unos hipotéticos cuartos de final, así como Djokovic en semifinales.

El balcánico, a sus 39 años, puede estar ante una de sus mejores ocasiones de redondear su inigualable vitrina con un título 25 de Grand Slam.

"Nole" sigue siendo muy fiable en los grandes escenarios, con sólo una ausencia de semifinales de Grand Slam desde inicios de 2025, pero también está falto de rodaje, con una sola y deslucida actuación desde Wimbledon.

"Siempre pienso que mientras (Djokovic) esté en el cuadro, hay una posibilidad", lo respaldó esta semana Roger Federer.

"Creo que esa es también una de las razones por las que sigue jugando, porque debe creer de verdad que todavía puede lograrlo", afirmó el maestro suizo, homenajeado en la semana previa de un evento que conquistó en cinco ocasiones seguidas entre 2004 y 2008.

Con la mirada en el futuro, los aficionados se quedarán sin disfrutar este año del brasileño João Fonseca, baja por problemas físicos, pero asistirán al debut de la nueva joya del circuito, el español Rafael Jódar, que será el duodécimo sembrado a sus 19 años.

Título y número uno en juego

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka no sólo debe defender los dos últimos títulos del US Open sino también su liderato de la clasificación mundial.

Sabalenka aspira a un triplete de victorias consecutivas que nadie logra desde Serena Williams entre 2012 y 2014, pero su candidatura a la hazaña ha perdido fuerza con sus bajas prestaciones en la segunda mitad de año.

A su vez, el estado físico de la kazaja Elena Rybakina, principal perseguidora de Sabalenka en el ranking de la WTA, es también una incógnita tras su retirada la semana pasada en el WTA 1000 de Cincinnati.

Las mayores amenazas para Sabalenka pueden ser la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff, dos excampeonas del US Open que han resurgido en agosto con contundentes victorias en Toronto y Cincinnati.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alcalde de Nueva York y federación de tenis anuncian boletos a $100 para el US Open

Alcaraz y Serena Williams iluminan el US Open mientras Federer regresa a Nueva York

Hermanas Williams y Stan Wawrinka reciben invitaciones para jugar el US Open

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones tipo caza F-35
A 90 MILLAS

Cazas F-35 entran en el tablero de tensiones entre Washington y La Habana

Una vista aérea muestra casas anegadas por el lodo tras unas inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur —en la confluencia de los ríos Trishuli y Tadi, en el distrito nepalí de Nuwakot—, el 27 de agosto de 2026. La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que 823 personas permanecían incomunicadas el 27 de agosto, más de 24 horas después de que una inundación mortal arrasara la zona fronteriza con el Tíbet.
TRAGEDIA

EEUU intensifica búsqueda de 90 estadounidenses tras inundaciones en Nepal

Tormenta tropical Dolly
PRONÓSTICO

Dolly se convierte en la cuarta tormenta tropical de la temporada, ¿qué se puede esperar?

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Yolaynis Osorio Molina junto a su esposo y su pequeño hijo.
MIGRACIÓN

"Daño colateral": una cubana salió a botar la basura y terminó detenida por ICE en Texas

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
REACCIÓN

DeSantis niega desvío de fondos a Hope Florida y defiende a su esposa

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Implicados en el caso en que se estima un robo de 5.8 millones de dólares.
DELITO

Seis arrestados por supuesto desvío de $5.8 millones de condominios en Miami-Dade

El administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, habla durante una conferencia de prensa tras la sentencia de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, frente al Tribunal Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 20 de julio de 2026
GOBIERNOS

La DEA y el Gobierno de Colombia consolidan alianza tras la captura del cabecilla del Tren de Aragua

Tormenta tropical Dolly
PRONÓSTICO

Dolly se convierte en la cuarta tormenta tropical de la temporada, ¿qué se puede esperar?

Aviones tipo caza F-35
A 90 MILLAS

Cazas F-35 entran en el tablero de tensiones entre Washington y La Habana