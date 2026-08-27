viernes 28  de  agosto 2026
TENIS

Alcaraz y Djokovic chocarían en semifinales del Abierto de EEUU

El sorteo del último Grand Slam del año, dado a conocer este jueves, deparó una difícil ruta para Carlos Alcaraz, quien está haciendo su regreso al circuito

El español Carlos Alcaraz celebra luego de superar al alemán Alexander Zverev en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, el 16 de agosto de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de superar al alemán Alexander Zverev en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, el 16 de agosto de 2025.

MATTHEW STOCKMAN / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NUEVA YORK.- En su camino de defensa del título, el tenista español Carlos Alcaraz podría encontrarse con el serbio Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, que arranca el domingo en Nueva York.

El sorteo del último Grand Slam del año, dado a conocer este jueves, deparó una difícil ruta para la estrella española, que regresa a las pistas después de más de cuatro meses parado por una lesión de muñeca.

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Doble campeón del US Open, Alcaraz se presenta en esta edición como segundo sembrado por detrás del alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie ante la ausencia del italiano Jannik Sinner, líder de la ATP.

Alcaraz no se cruzaría con Zverev hasta la final, pero antes puede tener que afrontar unos desafiantes cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils, recientes campeones de los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

En semifinales podría esperarle Djokovic, que hará un nuevo intento por alcanzar su ansiado título 25 de Grand Slam, el ruso Daniil Medvedev o los estadounidenses Frances Tiafoe y Brandon Nakashima.

Alcaraz debutará en primera ronda frente al ruso Roman Safiulin, número 98 de la ATP, con el que tiene un registro personal de 1-1.

Djokovic, de su lado, se medirá con el argentino Mariano Navone y Zverev con el italiano Lorenzo Sonego.

En el lado del alemán aparece el español Rafael Jódar, la gran revelación de la temporada, que debutará en un US Open como duodécimo sembrado a sus 19 años, con el australiano Thanasi Kokkinakis como primer oponente.

Latinos en carrera

El argentino Francisco Cerúndolo, el latinoamericano mejor clasificado en la ATP, se estrenará ante el austriaco Filip Misolic, mientras el chileno Alejandro Tabilo lo hará ante el alemán Yannick Hanfmann.

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, comenzará la ruta hacia el tricampeonato consecutivo frente a la colombiana María Camila Osorio (58º).

El sorteo le evitó a Sabalenka enfrentamientos antes de la final frente a dos ex campeonas y temibles rivales: la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff, ganadoras este mes del WTA 1000 de Toronto y el de Cincinnati.

Swiatek y Gauff quedaron encuadradas en el mismo lado de la kazaja Elena Rybakina, número dos mundial, y de la estadounidense Amanda Anisimova, vigente subcampeona en Flushing Meadows, que se estrenarán ante las locales Thea Frodin y Ashlyn Krueger.

FUENTE: AFP

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