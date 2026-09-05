Alcaraz y Sabalenka avanzan a octavos de final de un US Open que vibró con las hermanas Williams

El español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Ayna Sabalenka, reaccionan tras la derrota al chino Wu Yibing y la uzbeka Kamilla Rakhimova, en los partidos de tercera ronda de individuales femeninos y masculinos del torneo de tenis US Open, disputado el 4 de septiembre de 2026 en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King de Nueva York.

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka dieron otro paso firme en el US Open y se instalaron en los octavos de final del último Grand Slam de la temporada. Los dos campeones avanzaron con autoridad en una jornada que también estuvo marcada por el esperado regreso de Serena y Venus Williams al dobles.

Alcaraz superó al chino Wu Yibing, número 113 del mundo, por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos. El español volvió a mostrar un tenis sólido y confirmó que su nivel crece partido a partido después de llegar a Nueva York tras 139 días de inactividad por una lesión de muñeca.

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El número tres del mundo reconoció que su recuperación está siendo mejor de lo que esperaba. Después de sus primeros encuentros, Alcaraz aseguró sentirse físicamente bien y cada vez más preparado para afrontar el desafío de defender el título conquistado en Nueva York.

Alcaraz confirma su candidatura al título del US Open

En los octavos de final, el español se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, número 21 del ranking ATP. Será una prueba de mayor exigencia para medir hasta dónde llega el nivel competitivo de Alcaraz después de su largo periodo sin jugar.

El murciano ya ha dejado buenas sensaciones en sus tres partidos disputados en el torneo y presenta un nivel superior al mostrado por varios de los principales aspirantes a arrebatarle el título, entre ellos el alemán Alexander Zverev.

En el cuadro masculino también avanzaron Daniil Medvedev y Tomás Etcheverry. El ruso, campeón del US Open en 2021, derrotó al francés Arthur Rinderknech sin ceder un set, mientras que el argentino eliminó a su compatriota Mariano Navone.

Etcheverry se medirá ahora al estadounidense Alex Michelsen por un puesto en los cuartos de final. Por su parte, Stefanos Tsitsipas protagonizó una de las notas positivas de la jornada al alcanzar por primera vez la cuarta ronda del US Open, su mejor resultado en un Grand Slam durante los dos últimos años.

Sabalenka avanza y deja una curiosa protesta

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka también aseguró su presencia en los octavos de final. La número uno del mundo derrotó a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-3 y 6-4 y no concedió ninguna pelota de break durante el encuentro.

Su próxima rival será la estadounidense Taylor Townsend, que derrotó a Diana Shnaider. La rusa había sido precisamente una de las jugadoras que consiguió vencer a Sabalenka durante los cuartos de final de Roland Garros.

Sabalenka, además, protagonizó una de las escenas más comentadas de la jornada. Durante su partido, la bielorrusa detectó un fuerte olor a marihuana procedente de las inmediaciones de la pista Louis Armstrong y pidió a la jueza de silla que hiciera algo al respecto.

La situación no es completamente nueva en Flushing Meadows. En los últimos años, varios tenistas han comentado la presencia ocasional de este olor en las pistas del torneo, algo que ocurre pese a que el consumo recreativo de marihuana es legal en Nueva York desde 2021.

Serena y Venus Williams rozan una noche histórica

La gran protagonista de la sesión nocturna fue la pareja formada por Serena y Venus Williams. Las hermanas estadounidenses volvieron a jugar juntas por primera vez desde 2022 y estuvieron muy cerca de conseguir una victoria en su regreso al dobles.

Las ganadoras de 14 títulos de Grand Slam en esta modalidad llegaron a dominar 5-0 el supertie-break del tercer set frente a la china Chan Hao-Ching y la australiana Maya Joint. Sin embargo, varios errores permitieron que sus rivales remontaran y terminaran llevándose el partido.

Chan y Joint ganaron por 6-3, 6-7 (6/8) y 7-6 (10/7) después de tres horas y dos minutos. Pese a la derrota, Serena y Venus recibieron el respaldo de más de 20.000 aficionados, que convirtieron el encuentro en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Para Serena, campeona de 23 Grand Slams individuales y considerada una de las mejores tenistas de la historia, el partido supuso además su regreso al US Open desde su despedida de las pistas en 2022.

Cuatro años después de aquel adiós, la estadounidense retomó la competición durante esta temporada y volvió a disputar Wimbledon antes de reencontrarse con el público de Nueva York junto a su hermana.

FUENTE: AFP