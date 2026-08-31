¡Sacudón en el US Open! Djokovic queda eliminado en su debut

El serbio Novak Djokovic reacciona en una instancia de su partido contra el argentino Mariano Navone en el US Open, el 30 de agosto de 2026.

NUEVA YORK.- Por primera vez en su legendaria carrera, el gigante serbio Novak Djokovic fue eliminado este domingo en la ronda inicial del Abierto de Estados Unidos a manos del argentino Mariano Navone.

Número 49 de la ATP , Navone se impuso por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 a un Djokovic quebrado física y emocionalmente tras cuatro horas y 36 minutos de batalla que concluyó en la medianoche de Nueva York.

DEPORTES Alcalde de Nueva York y federación de tenis anuncian boletos a $100 para el US Open

A sus 39 años, esta caída puede marcar el punto de inflexión definitivo en la búsqueda de su soñado título 25 de Grand Slam, mientras Navone apenas se creía una gesta que consideraba un "sueño hecho realidad".

"Seguro es lo mejor que me he sentido en una pista. Esta pista increíble, el escenario más grande, es increíble", dijo un emocionado Navone. "La forma en que jugamos cinco sets contra el GOAT (el mejor de todos los tiempos). Estoy muy feliz".

El argentino, de 25 años, puede presumir de ser el único tenista en batir a Djokovic en su estreno en Flushing Meadows desde la primera vez que el serbio acudió en 2005 a este torneo que ha conquistado cuatro veces.

El balcánico tampoco había sucumbido en ninguna ronda inicial de un torneo grande en dos décadas, desde el lejano Abierto de Australia de 2006.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por US Open (@usopen)

Alentado por la grada de la pista central, Djokovic dio la vuelta al marcador después de entregar el primer set, en el que ya tuvo que ser atendido y recibir medicación.

El exnúmero uno mundial vomitó en la banda durante la tercera manga, pero no dejó de pelear por resguardar su orgullo y seguir en ruta hacia el récord absoluto de Grand Slams del tenis.

El serbio llevaba tres años esperando una oportunidad como esta, desde que conquistó su título 24 precisamente en Flushing Meadows.

En esta ocasión no tenía delante ni a Jannik Sinner, número uno mundial, ausente por lesión, ni a su otra pesadilla, el español Carlos Alcaraz, quien reaparece el lunes tras cuatro meses de baja.

Pero Djokovic ya había dejado señales de preocupación en su única aparición después de Wimbledon, cuando cayó ante otro argentino, Thiago Tirante, en el Masters 1000 de Cincinnati, también limitado físicamente por la alta temperatura y humedad.

Descompuesto físicamente

En la víspera de estrenarse en Nueva York, el serbio aseguró que la derrota en Cincinnati había favorecido su preparación para el US Open al sentirse lo "mejor preparado" que puede estar.

Pero este domingo, en una calurosa noche, Djokovic no tardó ni un set en contradecir ese mensaje de optimismo frente a un rival fuera de los cabezas de serie.

El balcánico le entregó el primer set al argentino pese a dominarlo por 4-1. Con la mirada perdida, se aplicaba hielo en el rostro y nuca con regularidad después de apenas unos pocos juegos.

Pese a los medicamentos suministrados por el equipo médico, el astro de Belgrado vomitó en varias ocasiones.

Terminó cediendo el primer set en el "tiebreak", con una derecha que se estrelló en la red.

El serbio fue de menos a más, aprovechando un juego de servicio completamente regalado por Navone para adelantarse e igualar a un set por lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por US Open (@usopen)

El guion se repitió en la siguiente manga, cuando el argentino volvió a entregar su servicio en un momento clave, lo que permitió a Djokovic tomar las riendas del partido.

Pero pagó todos sus esfuerzos en el cuarto set: cuando dominaba 2-1 tras un primer "break", comenzó a sufrir calambres antes de desfondarse por completo, perdiendo ocho juegos seguidos.

La emoción embargó el rostro del serbio cuando avistaba la dolorosa derrota, pero conservó entereza para felicitar en la red con una sonrisa a su todavía incrédulo rival.

FUENTE: AFP