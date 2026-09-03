jueves 3  de  septiembre 2026
TENIS

Argentino Cerúndolo rompe su barrera de la segunda ronda del US Open

El mayor de los hermanos Cerúndolo, Francisco, número 25 de la ATP, superó al veterano Jan-Lennard Struff (44º) por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3 en el US Open

El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.

El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NUEVA YORK.- El argentino Francisco Cerúndolo, el tenista latinoamericano mejor posicionado en la ATP, se estrenará en una tercera ronda del Abierto de Estados Unidos gracias a una maratónica victoria este jueves ante el alemán Jan-Lennard Struff.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, número 25 de la ATP, superó al veterano Struff (44º) por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3 después de tres horas y 54 minutos de un tenso duelo en Nueva York.

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El jugador porteño, de 28 años, desplegó todo su carácter para reaccionar después de que el germano, de 36, se pusiera dos veces en ventaja.

A la hora del set definitivo a Cerúndolo le quedaba más energía en el tanque para sellar una victoria que celebró llevándose las manos a la cabeza en el suelo.

La primera raqueta argentina había tropezado en esta fase en los tres últimos años en Flushing Meadows.

Lejos de las pistas rápidas neoyorquinas, Cerúndolo logró mejores actuaciones en otros Grand Slams como los octavos de final de Roland Garros en 2023 y 2024 y los del Abierto de Australia este año.

Para avanzar también entre los 16 mejores del US Open deberá vencer al ganador del duelo del jueves entre el estadounidense Taylor Fritz, noveno sembrado, y el italiano Mattia Bellucci.

El tenis argentino ya había colocado en tercera ronda a Tomás Etcheverry y Mariano Navone, que se enfrentarán entre ellos.

Es la primera vez que tres raquetas albicelestes llegan al tercer escalón del US Open desde 2018.

Auger-Aliassime queda fuera

El Abierto de Estados Unidos vivió este jueves la temprana salida de su tercer cabeza de serie, el canadiense Felix Auger-Aliassime, en segunda ronda frente al ruso Karen Khachanov.

El ruso, semifinalista en Nueva York en 2022, superó a Auger-Aliassime por 6-7, 6-3, 6-2 y 6-2 y dejó al último Grand Slam del año con solo dos representantes del top-5 de la ATP.

Antes del canadiense, número cuatro mundial, ya había sido eliminado en su debut el serbio Novak Djokovic, quinto del ránking.

Unidas estas sorpresas a la baja del número uno, Jannik Sinner, únicamente permanecen vivos en Flushing Meadows el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, segundo y tercero de la ATP.

Auger-Aliassime, dos veces semifinalista del torneo, se adjudicó un primer set muy disputado ante Khachanov antes de que su físico y su tenis se vinieran abajo.

"Creo que quizás tuvo problemas físicos, es parte del tenis. Le deseo una rápida recuperación si está lesionado, pero no lo sé", dijo Khachanov.

El canadiense acumuló 47 errores no forzados y también sufrió con el servicio, con apenas un 58% de efectividad en el primer saque y 8 dobles faltas.

FUENTE: AFP

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