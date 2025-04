Altuve da jonrón, pero el cubano Yordan Álvarez sigue sin despertar

“Nadie quiere pasar por esto. Es algo que simplemente sucede”, dijo el cubano luego de la tercera derrota de los Astros y tras haberse ido de 16-1 en los primeros cinco juegos. “Estoy tratando de hacer ajustes importantes para tener un swing compacto. Estoy tratando de ajustar lo que necesito para lograrlo. Hay muchas cosas que no están encajando muy bien, obviamente. Pero creo que estoy cerca, he pasado por esto antes y es normal. Creo que he aprendido de las veces en que he estado en esta situación. Sé que es parte del juego”.

Yordan esta temporada está en un punto especial de la alineación. Delante de él batea Paredes, que suele tener turnos de calidad y sacar muchos pitcheos, mientras que como cuarto bate el mánager Joe Espada ha estado alineando al poderoso Christian Walker.

“Me gusta. Me gusta (batear después de Paredes). Él toma muchos lanzamientos y creo que va a ser beneficioso durante la temporada, porque si él toma buenas oportunidades, lo voy a encontrar en circulación y creo que eso también me va a beneficiar mucho”.

Alvarez tiene a su disposición equipos de alta tecnología para salir del slump, pero un consejo que siempre escucha es el de su padre.

“No me molesta cuando las cosas están así. Él sabe que esto es parte del juego. No creo que me haya dicho nada aún, pero sé que viene. Pero obviamente él sabe que esto es parte del juego. Es como salir de la situación”.

Mientras la ofensiva espera por el despertar de Yordan -y que Altuve se mantenga consistente-, el pitcheo abridor sigue cumpliendo.

Si bien Hayden Wesneski cargó con la derrota tras recibir un jonrón un doble barre bases en el tercer inning por parte del dominicano Willy Adames y un cuadrangular solitario más tarde por conectado por el puertorriqueño Heliot Ramos, dio cinco innings a los Astros en su primera salida con el equipo.

“(Yainer) Díaz me estaba diciendo que lazar. Yo solo le decía, está bien, lo que tú te sientes mejor. Así que me apoyé en eso. La única vez que lo ignoré, la pelota fue a las gradas, así que probablemente no lo ignoraré mucho más”, dijo el derecho.



Los Marlins vencieron a los Mets

En otro resultado, el dominicano Sandy Alcántara logró su primera victoria desde septiembre del 2023 al lanzar cinco entradas en las que permitió dos carreras en el triunfo 4x2 de los Marlins de Miami sobre los Mets de Nueva York.

Alcántara, de 29 años, sufrió una serie de lesiones que lo dejaron fuera de los diamantes por 18 meses.

El puertorriqueño Francisco Lindor impulsó una carrera mientras que el dominicano Juan Soto terminó sin hits en tres turnos para los Mets.