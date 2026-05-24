Mundial 2026, ¿el final de las estrellas?, ¿qué pasará con Messi y Ronaldo?

Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Cuando caiga el telón del Mundial 2026 tendremos un campeón, pero quedará en la incógnita cuál será el futuro de algunas de las grandes estrellas que en estos momentos iluminan la galaxia del fútbol.

Por lo pronto, astros como James Rodríguez, quizás el mejor jugador en la historia del balompié colombiano, anunciaron su retiro de la práctica activa luego de la Copa del Mundo.

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A diferencia de James, que solo cuenta con 34 años de edad, hay otros superídolos con más de 40 años o que bordean esa edad, como el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, respectivamente, quienes no solo son ases insuperables, sino que además poseen un poder de atracción como quizás nunca antes ocurrió.

Messi y Ronaldo se encuentran en edad para colgar los botines, pero esa decisión seguro no será tomada exclusivamente por ellos mismos debido a los extraordinarios intereses que representan ambos.

Estos detalles, que no son menores, influirán de manera determinante en la fecha del retiro del argentino y el portugués, quienes delegan a grandes conglomerados el manejo de la parte comercial.

Mientras ambos se encuentren en actividad, el periodismo y las redes sociales hablarán sobre ellos y los mantendrá al tope de las plataformas en todo el mudo.

La rivalidad deportiva que mantienen Messi y Ronaldo se atizará con cada actuación de ellos, con cada jugada y cada gol y aquello será un incentivo más para que los seguidores compren más camisetas, souvenirs y recuerdos de sus ídolos favoritos.

Por su parte, Luka Modric es un caso especial; por simpatía, humildad, clase y rendimiento es uno de los jugadores más queridos en la actualidad.

El hecho que haya jugado tanto tiempo en una institución de prestigio global como Real Madrid permite al capitán croata ser reconocido en todo el planeta.

De todas maneras, Modric no representa una mina de oro en lo que produce dentro y fuera de la cancha si lo comparamos con Messi y Ronaldo; por lo tanto la determinación sobre su retiro quedará totalmente en sus manos.

Este es el caso también del arquero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa, con brillante trayectoria y al igual que Messi y Ronaldo irá por su sexto Mundial, para quebrar el récord de su compatriota, el legendario Antonio “Cinco Copas” Carvajal, quien siempre fue una referencia en el fútbol azteca por el hecho de haber atajado en cinco copas del mundo, entre Brasil 1950 e Inglaterra 1966.

Por lo demás, la fama de “Memo” Ochoa se circunscribe solo a la fanaticada mexicana, pero más allá de los suyos no tiene un impacto que trascienda ese límite.

Otros jugadores como Edi Dzeko, de Bosnia y Herzegobia, y Voziha de Cabo Verde tendrán la satisfacción de ser celebrados en sus propios países como héroes deportivos, pero fuera de sus fronteras pasará poco con ambos.

Es probable que la FIFA les rinda algún homenaje, pero en el ámbito comercial-deportivo no pasará nada.

No es el caso de Messi y Ronaldo, quienes a pesar de que se juegan los descuentos en las canchas todavía tienen en sus alforjas comerciales mucho hilo por cortar.

Adiós al fútbol

nombre País Edad nacimiento Liga

Cristiano Ronaldo Portugal 41 05-02-1985 Saudi Pro

Guillermo Ochoa México 40 13-07-1985 Chipre 1ra división

Luka Modric Croacia 40 09-09-1985 Serie A Italia

Edi Dzeko Bosnia & H 40 17-03-1986 Bundesliga 2

Vozinha Cabo Verde 39 03-06-1986 Portuguese primera

Lionel Messi Argentina 38 24-06-1987 MLS

James Rodríguez, Colombia 34 12-07-1991 MLS