Harry Kane guía al Bayern al doblete con un triplete en la final de Copa

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), y sus compañeros celebran con el trofeo frente a sus aficionados tras la final de la Copa de Alemania (DFB Pokal) entre el FC Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín, el 23 de mayo de 2026.

Bayern Munich cerró una temporada perfecta en el fútbol alemán al conquistar la DFB-Pokal tras vencer 3-0 al VfB Stuttgart en la final disputada en Berlín, con una actuación estelar de Harry Kane.

El delantero inglés firmó un triplete en la segunda mitad con goles en los minutos 55, 80 y 90+2 de penalti, confirmando así el dominio absoluto del Bayern en Alemania durante la temporada 2025-2026.

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Con este triunfo, el conjunto bávaro sumó su vigesimoprimera Copa de Alemania y completó el doblete nacional tras haber conquistado anteriormente la Bundesliga y la Supercopa Franz Beckenbauer.

Además, el Bayern alcanzó por decimocuarta vez en su historia el doblete Bundesliga-Copa, reafirmando una era de hegemonía en el fútbol alemán.

Kane firma una temporada histórica

La final sirvió también para coronar una campaña monumental de Kane, que alcanzó los 61 goles en todas las competiciones con el Bayern.

El atacante inglés cerró el curso con 36 tantos en Bundesliga, 14 en la Liga de Campeones, 10 en la Copa y uno en la Supercopa alemana, números que lo colocan entre las mejores temporadas goleadoras de la historia reciente del fútbol europeo.

Antes de Kane, solo seis futbolistas habían logrado superar la barrera de los 60 goles en una sola temporada en Europa, con Lionel Messi manteniendo el récord histórico con 73 goles en la campaña 2011-2012 con el FC Barcelona.

“Estoy muy feliz y orgulloso de este equipo. Ha sido una temporada difícil y queríamos terminar así. Ganar 3-0 y jugar de esta manera es un honor para todos”, declaró Kane tras levantar el trofeo.

El Bayern reaccionó tras una primera mitad complicada

El Stuttgart comenzó mejor el partido y generó las ocasiones más claras durante la primera parte, especialmente a través de Maximilian Mittelstädt, aprovechando una presión alta que incomodó al Bayern.

Sin embargo, el desgaste físico comenzó a pasar factura en el segundo tiempo y el equipo de Múnich terminó imponiendo su calidad ofensiva.

El primer gol llegó tras una jugada preparada entre Joshua Kimmich y Michael Olise, cuyo centro encontró a Kane dentro del área para abrir el marcador.

El segundo tanto nació de una asistencia del colombiano Luis Díaz, uno de los grandes socios ofensivos del inglés durante la temporada.

La goleada se completó en el descuento gracias a un penalti señalado por mano de Angelo Stiller, convertido nuevamente por Kane.

Una temporada casi perfecta

La única gran decepción del Bayern este curso fue la eliminación en semifinales de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain en una serie muy disputada.

Aun así, el equipo alemán igualó su récord histórico de 46 victorias en una misma temporada, marca que había conseguido anteriormente en la campaña 2012-2013, cuando conquistó la Champions League en Wembley.

Por su parte, el Stuttgart perdió la corona copera que había ganado el año anterior, aunque cerró la temporada con el consuelo de haber terminado cuarto en la Bundesliga y asegurado su regreso a la próxima edición de la Champions League.