"Vengo de sitios fuertes, con mucho vicio y otras cosas", suelta el nativo de La Guaira, estado limítrofe con Caracas, capital de Venezuela. "Tuve la suerte de tener a mis padres conmigo porque la mayoría de los amigos con los que me crié dieron malos pasos por lugares que no debían. Muchos están muertos o en la cárcel. Tuve que decir que no a muchas cosas para seguir mi camino".

Ahora, el venezolano que ha sido titular con el Granada en 21 de los 30 juegos de la temporada, asegura que ir a su club actual fue su decisión más acertada como profesional y espera estar un año más con el equipo.

"El Granada fue el mejor equipo al que pude ir para crecer. Tengo la suerte de jugar para Diego Martínez, que es una persona que me está haciendo crecer muchísimo. Por supuesto que quisiera seguir un año más en el club".