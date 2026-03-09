lunes 9  de  marzo 2026
FÚTBOL

MLS suspende de por vida a dos futbolistas por apostar en partidos

Los ghaneses Derrick Jones y Yaw Yeboah no volverán a jugar en la MLS, luego de que el circuito norteamericano los castigara con una sanción vitalicia

El jugador Yaw Yeboah, en ese momento del LAFC, previo a un juego contra el FC Dallas, el 23 de agosto de 2025.

El jugador Yaw Yeboah, en ese momento del LAFC, previo a un juego contra el FC Dallas, el 23 de agosto de 2025.

OMAR VEGA / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La liga de fútbol norteamericana (MLS) anunció este lunes suspensiones de por vida a los jugadores ghaneses Derrick Jones y Yaw Yeboah por participar en apuestas deportivas, algunas de ellas sobre sus propios partidos.

El caso se suma a otros recientes escándalos relacionados con apuestas en ligas norteamericanas, como la NBA.

Yeboah, internacional con Ghana de 28 años, fue campeón con el Columbus Crew en 2023, mientras Jones, de 29 años, que también tiene la nacionalidad estadounidense, jugaba en la MLS desde 2017.

La MLS activó la investigación tras "recibir alertas sospechosas de apuestas a través de socios de integridad" y colocó a los jugadores "en baja administrativa hasta la finalización de la revisión", dijo la liga.

Al término de la investigación, realizada por la firma Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, "la MLS concluyó que los jugadores participaron en apuestas extensas en fútbol, incluyendo en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025".

La liga, sin embargo, aseguró que "no se identificó ninguna evidencia que sugiriera que alguna de estas actividades de apuestas afectara el resultado de un partido".

"Intención de recibir tarjetas amarillas"

Como ejemplos de las irregularidades, la MLS dijo que en una ocasión ambos jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla durante el partido del 19 de octubre de 2024 (contra New York Red Bulls), que sí llegó a ver.

"La MLS también determinó que probablemente los jugadores compartieron información confidencial con otros apostantes sobre su intención de recibir tarjetas amarillas", afirmó.

La liga "sigue firme en su compromiso con la integridad de los partidos", dijo su comisionado, Don Garber, en el anuncio de sanciones.

"La Liga continuará aplicando sus políticas, reforzando los esfuerzos educativos y defendiendo la eliminación de las apuestas con tarjeta amarilla en todos los estados para proteger la integridad de nuestra competición para clubes, jugadores y aficionados", agregó.

Escándalos en otras ligas

Jones y Yeboah, que coincidieron en la temporada 2024 en el Columbus Crew, no forman parte de ningún equipo de la MLS en la actualidad.

Formado en el Manchester City, Yeboah tuvo un breve paso por la liga francesa con el Lille (2015-2016), antes de jugar en Países Bajos, España y Polonia, para luego unirse al Columbus Crew en 2022.

Yeboah fichó por el LAFC en 2025 antes de ver su contrato rescindido en enero.

Jones, por su parte, jugó en Filadelfia, Nashville, Houston, Charlotte y luego en el Columbus Crew, al que se incorporó en 2024, la temporada siguiente a su título de campeón.

Este tipo de casos están surgiendo con mayor frecuencia en ligas deportivas de Estados Unidos desde la reciente legalización de las apuestas deportivas en la mayoría de los estados.

En noviembre, dos jugadores de las Grandes Ligas de béisbol fueron imputados por haber amañado partidos.

A finales de octubre, el entrenador Chauncey Billups y el jugador Terry Rozier, dos figuras destacadas en la NBA, fueron implicados en casos de apuestas y juegos ilegales.

En febrero, un exjugador de béisbol fue declarado culpable de obstrucción a la justicia y de mentir a los investigadores en un caso de apuestas ilegales.

FUENTE: AFP

