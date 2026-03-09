Skenes brilla, Judge responde y EEUU avanza a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Paul Skenes, abridor de la selección de Estados Unidos

HOUSTON.- En la ciudad de los astros, las estrellas lucieron la noche de este lunes para hacer brillar a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol con una victoria 5-2 ante la delegación de México.

EEUU había perdido en los últimos tres clásicos contra los aztecas y aunque estaban en casa, en las tribunas el apoyo era para los mexicanos, esto no apabulló a Paul Skenes , ni mucho menos a Aaron Judge , el nuevo Capitán América.

El Cy Young de 2025 en la Liga Nacional trabajó por espacio de cuatro entradas en las que recetó siete ponches y solo tres bateadores mexicanos llegaron a la inicial, uno de ellos por error de Brice Touran en el tercer inning.

Pero cuando podía complicarse, Judge salió para defender a América. Tras hit de Jarred Durán, el capitán hizo un tiro perfecto para poner out en la antesala a Joey Ortiz y acabar la entrada.

Skenes terminó con 60 lanzamientos (39 en strike), mostró una recta de 99.7 millas por hora. La recta la ejecutó en 20 ocasiones, combinada con su splitter (18) y sinker (14).

Y mientras Skenes brillaba desde la loma, Judge no se hizo esperar con su arma letal: el poder.

En el quinto inning, el poderoso jardinero envió la pelota a la tribuna derecha del Daikin Park, a 362 pies y con una velocidad de salida de 101.5 millas por hora.

Judge castigó un slider del Jesús Cruz, que cargó con la derrota. En la misma entrada, Anthony Roman capitalizó el rally de EEUU con un cuadrangular de tres carreras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WBCBaseball/status/2031174595512881351&partner=&hide_thread=false AARON JUDGE STRIKES FIRST FOR TEAM USA! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/Wu6re5NiFr — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

En el sexto Jarred Duran recortó la desventaja para México con jonrón solitario y Joey Meneses agregó otra con sencillo.

Durán, nuevamente con cuadrangular solitario en el octavo intentó que México le propinara la cuarta derrota seguida a Estados Unidos pero aunque lo intentaron en el noveno, Garret Whitlock, tras permitir un hit no tuvo inconvenientes para sellar la victoria.