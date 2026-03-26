Ancelotti no garantiza a Neymar en Brasil, pero crece la presión de leyendas para convocarlo al Mundial 2026

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.

El futuro de Neymar con la selección de Brasil selección nacional de fútbol sigue siendo una incógnita, pero cada vez más voces influyentes del fútbol brasileño están empujando para que esté presente en el Mundial de 2026 .

En la antesala del amistoso frente a Francia selección nacional de fútbol , el seleccionador Carlo Ancelotti dejó clara su postura: escucha todas las opiniones, pero la decisión final será únicamente suya.

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“Cada uno tiene su opinión, porque el fútbol no es una ciencia exacta. Respeto a todos, pero mi trabajo es tomar la mejor decisión para el equipo”.

Un mensaje que refleja calma, pero también la creciente presión que rodea al técnico italiano.

Las leyendas de Brasil presionan por Neymar

El debate sobre Neymar ha escalado en Brasil, especialmente por el respaldo público de figuras históricas.

El exdelantero Romário fue uno de los más contundentes al defender su convocatoria, incluso si no está al cien por ciento físicamente.

Para Romário, el talento debe estar por encima de cualquier otra consideración:

La selección debe priorizar la calidad individual, y Neymar sigue siendo un jugador diferencial.

En la misma línea se expresó Ronaldo Nazário, quien aseguró que, si recupera su forma, Neymar será determinante:

“Si está bien físicamente, sin duda será convocado”.

A ese respaldo también se sumó el mediocampista Fabinho, quien no dudó en señalar que el atacante sigue siendo el jugador más talentoso del país y capaz de decidir partidos importantes.

Neymar se juega su lugar en Santos

Mientras el debate crece fuera del campo, Neymar tiene la oportunidad de responder dentro de él.

El delantero, actualmente en Santos FC, tendrá alrededor de ocho partidos para demostrar su estado físico y futbolístico antes de que Ancelotti defina la lista definitiva.

Su rendimiento en este tramo será clave para convencer al seleccionador de que puede llegar en condiciones al Mundial.

Brasil se prepara ante rivales de peso

La selección brasileña entra en la fase final de preparación con amistosos exigentes ante Francia selección nacional de fútbol y Croacia selección nacional de fútbol, partidos que servirán como termómetro antes de la gran cita.

En ese contexto, la presencia —o ausencia— de Neymar se ha convertido en uno de los grandes temas a seguir.

Un debate abierto rumbo al Mundial 2026

Por ahora, no hay una decisión definitiva.

Pero lo que sí está claro es que el caso Neymar ha pasado de ser una simple duda deportiva a un debate nacional que involucra a leyendas, aficionados y al propio entorno de la selección.

La última palabra la tendrá Carlo Ancelotti, pero la presión crece.

Y en Brasil, pocos nombres generan tanto consenso —y tanta expectativa— como el de Neymar.