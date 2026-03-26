jueves 26  de  marzo 2026
Fútbol

Ancelotti no garantiza a Neymar en Brasil, pero crece la presión de leyendas para convocarlo al Mundial 2026

Carlo Ancelotti deja en sus manos la decisión sobre Neymar, mientras Romário y Ronaldo presionan para que Brasil convoque a su estrella rumbo al Mundial 2026

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.&nbsp;

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro de Neymar con la selección de Brasil selección nacional de fútbol sigue siendo una incógnita, pero cada vez más voces influyentes del fútbol brasileño están empujando para que esté presente en el Mundial de 2026.

En la antesala del amistoso frente a Francia selección nacional de fútbol, el seleccionador Carlo Ancelotti dejó clara su postura: escucha todas las opiniones, pero la decisión final será únicamente suya.

Lee además
El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025. 
DEPORTES

A sus 41 años, Hamilton asegura estar en mejor forma que sus rivales
La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, reacciona durante su primera conferencia de prensa al mando, el 20 de marzo de 2025.
DEPORTES

COI reintroduce test genéticos de feminidad para participar en Juegos Olímpicos 2028

“Cada uno tiene su opinión, porque el fútbol no es una ciencia exacta. Respeto a todos, pero mi trabajo es tomar la mejor decisión para el equipo”.

Un mensaje que refleja calma, pero también la creciente presión que rodea al técnico italiano.

Las leyendas de Brasil presionan por Neymar

El debate sobre Neymar ha escalado en Brasil, especialmente por el respaldo público de figuras históricas.

El exdelantero Romário fue uno de los más contundentes al defender su convocatoria, incluso si no está al cien por ciento físicamente.

Para Romário, el talento debe estar por encima de cualquier otra consideración:

La selección debe priorizar la calidad individual, y Neymar sigue siendo un jugador diferencial.

En la misma línea se expresó Ronaldo Nazário, quien aseguró que, si recupera su forma, Neymar será determinante:

“Si está bien físicamente, sin duda será convocado”.

A ese respaldo también se sumó el mediocampista Fabinho, quien no dudó en señalar que el atacante sigue siendo el jugador más talentoso del país y capaz de decidir partidos importantes.

Neymar se juega su lugar en Santos

Mientras el debate crece fuera del campo, Neymar tiene la oportunidad de responder dentro de él.

El delantero, actualmente en Santos FC, tendrá alrededor de ocho partidos para demostrar su estado físico y futbolístico antes de que Ancelotti defina la lista definitiva.

Su rendimiento en este tramo será clave para convencer al seleccionador de que puede llegar en condiciones al Mundial.

Brasil se prepara ante rivales de peso

La selección brasileña entra en la fase final de preparación con amistosos exigentes ante Francia selección nacional de fútbol y Croacia selección nacional de fútbol, partidos que servirán como termómetro antes de la gran cita.

En ese contexto, la presencia —o ausencia— de Neymar se ha convertido en uno de los grandes temas a seguir.

Un debate abierto rumbo al Mundial 2026

Por ahora, no hay una decisión definitiva.

Pero lo que sí está claro es que el caso Neymar ha pasado de ser una simple duda deportiva a un debate nacional que involucra a leyendas, aficionados y al propio entorno de la selección.

La última palabra la tendrá Carlo Ancelotti, pero la presión crece.

Y en Brasil, pocos nombres generan tanto consenso —y tanta expectativa— como el de Neymar.

Temas
Te puede interesar

Verstappen explota en Suzuka y echa a periodista por vieja herida del título

MLS quiere construir una afición global tras el escaparate del Mundial

NBA quiere apresurar la solución al "Tanking" antes del draft

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump.
Conflicto

Trump redobla las amenazas a Irán para que negocie seriamente "antes de que sea demasiado tarde"

Christian Miguel Orosco, identificado por las autoridades como el presunto responsable del crimen.
JUSTICIA

Extraditan a Miami-Dade a sospechoso de homicidio ocurrido en 1996 tras casi tres décadas prófugo

Un bombardero estadounidense.
¿Escalada del conflicto?

EEUU confirma que las negociaciones con Irán continúan y advierte que si fracasan "desatará el infierno"

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU
CONFLICTO

Jefe de Irán muere en ataque al frente del cierre de Ormuz, según prensa israelí

El presidente Donald Trump asiste a la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso en Union Station el 25 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Negociaciones

Trump: Régimen iraní quiere pactar, pero lo niegan por miedo a "ser asesinados por su propia gente"

Te puede interesar

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTRÁFICO

Juez federal de Nueva York ratifica la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
PRONUNCIAMIENTO

Trump habla sobre la acusación contra Maduro: es solo una fracción de delitos, vendrán otros juicios

Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) de FIU.
CRISIS ENERGÉTICA

Experto de FIU advierte: Régimen de La Habana podría beneficiarse de envío de combustible desde EEUU al sector privado

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
ABRE LA POLÉMICA

Fiscal de Florida exige cese de política discriminatoria en NFL

El presidente Donald Trump.
Conflicto

Trump redobla las amenazas a Irán para que negocie seriamente "antes de que sea demasiado tarde"