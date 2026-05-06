Neymar y Robinho Jr. hacen las paces tras altercado en entrenamiento

El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

PEDRO JUAN CABALLERO.- El astro brasileño Neymar pidió disculpas a su compañero del Santos , Robinho Jr. , por haberle dado una cachetada durante un entrenamiento, incidente que la joven promesa del club dio por superado.

El lunes, el equipo había abierto una investigación sobre la agresión de su ídolo histórico a Robinho Jr., hijo de Robinho , exjugador de Real Madrid y Manchester City , entre otros clubes.

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"Si quieren una disculpa ante la prensa, aquí está. Ya le había pedido disculpas a él y a su familia. Me excedí", dijo Neymar a la prensa el martes, luego del empate 1-1 de Santos en su visita al Recoleta de Paraguay.

Según medios locales, Neymar, de 34 años, se habría irritado luego de ser driblado en un entrenamiento por Robinho Junior.

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La promesa de 18 años confirmó que "Ney" le dio una cachetada, pero aceptó la disculpa del astro y dijo a periodistas "que está todo resuelto".

"Fue una situación que me dejó molesto porque es mi ídolo desde la infancia (...) Hablé con mis padres, acepto las disculpas", dijo el joven atacante a la prensa tras el juego en Paraguay.

Neymar anotó el gol del Santos en la partida y lo celebró abrazando a Robinho Jr.

"Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño especial. Eso pasa en el fútbol, discutes con un hermano, con un amigo", valoró el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain, entre otros.

Neymar apura con el Santos sus opciones de convencer al italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, de incluirlo en su llamado para el Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Ancelotti revelará la lista final el 18 de mayo.

Barcelona sorprende a Boca

El ecuatoriano Barcelona venció 1-0 al argentino Boca Juniors el martes en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de 2026 y cosechó sus primeros tres puntos en la serie.

El Torero se impuso con tanto del artillero paraguayo Héctor Villalba, quien a los 73 minutos anidó con un derechazo cruzado al aprovechar un centro de su compañero Jhonny Quiñónez, quien luego de un tiro de esquina del visitante se lanzó al contraataque por el costado derecho.

Aunque con 3 puntos, Barcelona sigue último, detrás del chileno Universidad Católica, el brasileño Cruzeiro y Boca, los tres con seis unidades.

FUENTE: AFP