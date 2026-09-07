Andrea Kimi Antonelli sobre conquista en Monza: “Es un sueño hecho realidad”

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, sostiene su trofeo mientras celebra con sus compañeros de equipo tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito Autodromo Nazionale Monza en Monza, al norte de Italia, el 6 de septiembre de 2026.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, protagonizó una remontada espectacular en el Gran Premio de Italia y se llevó la victoria en Monza para reforzar su liderato en el Mundial de Fórmula 1.

El joven piloto, que acaba de cumplir 20 años, partió desde la decimonovena posición y consiguió una remontada memorable ante su público para conquistar su séptima victoria en la Fórmula 1, todas ellas obtenidas esta temporada.

Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli desafía a Ferrari en el templo de los tifosi: Monza pone a Italia ante un dilema

Fórmula 1 Kimi Antonelli hace historia en Monza: gana desde el puesto 19 y agranda su ventaja en el Mundial

“Estoy extremadamente feliz. Esto no me lo hubiese podido imaginar jamás”, declaró Antonelli nada más bajarse del monoplaza, mientras recibía el respaldo de los miles de aficionados italianos que llenaron el circuito de Monza.

“Es un sueño hecho realidad, ha sido un día increíble”, añadió el piloto nacido en Bolonia, que agradeció especialmente el trabajo de Mercedes y el apoyo de la afición local.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra con su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, al norte de Italia, el 6 de septiembre de 2026. Marco BERTORELLO / AFP

Una remontada para la historia en Monza

Antonelli explicó que después de la segunda salida entendió que tenía una oportunidad real de luchar por la victoria y decidió confiar en sus posibilidades.

“La verdad es que hemos hecho un trabajo sensacional. Después de la segunda salida sabía que tenía una oportunidad. Y creí en ella”, señaló.

La estrategia de Mercedes resultó determinante. Durante un coche de seguridad virtual, Antonelli entró a boxes para montar neumáticos medios, mientras que su compañero, el británico George Russell, decidió permanecer en pista con los neumáticos duros.

La diferencia terminó siendo clave en la parte final de la carrera.

“Yo paré y George se quedó en pista. Y con las gomas nuevas lo logré”, explicó el italiano.

Antonelli tuvo además un momento de máxima tensión cuando intentó superar a Russell y se salió en la primera chicane. El piloto de Mercedes logró evitar quedar atrapado en la grava y pudo continuar su remontada hasta hacerse con el triunfo.

“Esa situación me dejó un poco en estado de shock. Primero pensé que llegaba bien a la curva, pero después pensé que la había pifiado. Por fortuna, pude remontar y acabé ganando”, relató.

Antonelli, cada vez más cerca de hacer historia

Con este triunfo, Antonelli llega al próximo Gran Premio de España, que se disputará en el Madring de Madrid, como líder destacado del campeonato.

El italiano suma 267 puntos, 66 más que George Russell y 76 por encima del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, que terminó sexto en Monza.

A falta de varias carreras para el final del campeonato, Antonelli tiene ahora la posibilidad de convertirse en el tercer campeón mundial italiano de Fórmula 1, 73 años después del último título conseguido por Alberto Ascari.

Precisamente, el piloto de Mercedes protagonizó el adelantamiento definitivo sobre Russell en la variante Ascari, una de las curvas más emblemáticas del circuito lombardo.

“Sin el equipo jamás lo hubiese logrado. Aún quedan un par de carreras, pero este día lo voy a festejar como se debe. Porque no fue fácil, fue una victoria realmente complicada”, afirmó Antonelli.

Después de una jornada inolvidable en el templo de la velocidad, el joven italiano dejó claro que disfrutará de un triunfo que puede marcar un antes y un después en su carrera.

“Es increíble, estoy muy contento; estoy feliz por haber ganado aquí”, concluyó.