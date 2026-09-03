Andrea Kimi Antonelli desafía a Ferrari en el templo de los tifosi: Monza pone a Italia ante un dilema

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se prepara para la salida durante la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, antes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se celebrará el 17 de julio de 2026.

El joven piloto de Mercedes llega al Gran Premio de Italia como líder del Mundial y busca convertirse en el segundo italiano en 73 años en conquistar el campeonato.

El Gran Premio de Italia llega este fin de semana con una pregunta que solo puede hacerse en Monza: ¿los tifosi apoyarán al Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton o al joven italiano Andrea Kimi Antonelli?

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El piloto de Mercedes, que la semana pasada cumplió 20 años, aterriza en el mítico circuito lombardo como líder del Mundial de Fórmula 1 y con la posibilidad de hacer historia. El piloto nacido en Bolonia suma 242 puntos, 59 más que su compañero George Russell y que Hamilton, que ocupa la tercera posición de la clasificación.

Antonelli aspira además a convertirse en apenas el tercer italiano campeón del mundo de Fórmula 1. El último en conseguirlo fue Alberto Ascari en 1953, por lo que han pasado 73 años desde que un piloto italiano celebró el título en la máxima categoría.

Pero Monza no es un circuito cualquiera para Italia. Es la casa de Ferrari y el escenario donde los 'tifosi' convierten cada Gran Premio en una auténtica fiesta nacional.

Ferrari busca recuperar protagonismo en casa

Charles Leclerc tendrá una motivación adicional este fin de semana. El monegasco, quinto en el Mundial con 155 puntos, ganó en Monza hace dos años y volverá a contar con el respaldo de una afición que espera ver a Ferrari luchar por la victoria.

Lewis Hamilton, por su parte, llega tercero en el campeonato y buscará repetir sus grandes actuaciones en una pista en la que nadie ha conseguido más victorias que él y Michael Schumacher: cinco cada uno.

El británico también posee el récord de poles en Monza, con siete.

Lando Norris, defensor del título y cuarto clasificado con 159 puntos, completa el grupo de favoritos. El piloto de McLaren llega después de encadenar dos victorias, en Hungría y Países Bajos, esta última por delante de los dos Mercedes.

Alonso y Sainz, con objetivos diferentes

Fernando Alonso afronta la cita italiana después de conseguir en Zandvoort su mejor resultado del año. El piloto de Aston Martin remontó desde la decimoctava posición hasta la novena con un AMR26 que mostró una mejoría respecto a carreras anteriores.

El español, que ya suma 45 años, se convirtió en Países Bajos en el primer piloto de esa edad o superior en puntuar en la Fórmula 1 en más de medio siglo.

Sin embargo, Monza no parece el escenario ideal para que Aston Martin vuelva a luchar por las primeras posiciones. Alonso todavía espera nuevas mejoras, especialmente en el apartado del motor.

El asturiano sabe bien lo que significa ganar en este circuito. Lo hizo en 2007 con McLaren y en 2010 con Ferrari, sumando dos de sus 32 victorias en la Fórmula 1.

Carlos Sainz tampoco atraviesa su mejor temporada. El madrileño, que cumplió 32 años esta semana, terminó decimosexto en Países Bajos y ocupa la decimosexta posición del campeonato con seis puntos. Sin embargo, Williams confirmó antes de la cita de Zandvoort que seguirá ligado a la escudería hasta finales de 2028.

El mejor piloto hispanohablante del Mundial es actualmente Franco Colapinto. El argentino ocupa la duodécima posición con 19 puntos después de terminar decimoquinto en Países Bajos, mientras que Sergio Pérez, que compite con Cadillac en su primera temporada en la nueva escudería, todavía no ha sumado puntos.

Monza, el templo de la velocidad

El circuito de Monza cuenta con 5,793 kilómetros y 11 curvas y es uno de los trazados más rápidos del calendario. Sus largas rectas favorecen a los monoplazas con motores potentes y obligan a los equipos a utilizar configuraciones de baja carga aerodinámica.

La actividad comenzará el viernes con los entrenamientos libres. La clasificación se disputará el sábado y determinará la parrilla para una carrera programada a 53 vueltas y 306,7 kilómetros.

Los equipos utilizarán los tres compuestos más blandos de Pirelli: C3, C4 y C5.

Además, Ferrari rendirá homenaje este fin de semana a Michael Schumacher, coincidiendo con el 30 aniversario de la llegada del legendario piloto alemán a la escudería italiana.

Mientras tanto, Max Verstappen, sexto en el Mundial con 112 puntos, buscará repetir su victoria del año pasado en Monza. El neerlandés volverá a compartir garaje con Liam Lawson, quien sustituyó en Países Bajos a Isack Hadjar, todavía recuperándose de una lesión en la muñeca.

Pero todas las miradas estarán puestas en Antonelli. El joven italiano llega a la catedral de Ferrari como líder del Mundial y con la posibilidad de vivir uno de los fines de semana más importantes de su todavía corta carrera.

En Monza, los tifosi tendrán que elegir entre la pasión histórica por Ferrari y el orgullo de ver a uno de los suyos luchando por el campeonato. Aunque, quizá, por una vez, ambas cosas puedan convivir.