Vozinha debuta en la liga chilena con arco en cero y mantiene su invicto con Colo Colo

El portero caboverdiano del Colo Colo, Vozinha, saluda a los aficionados al abandonar el terreno de juego tras el partido de la Copa Chile entre el Colo Colo y la Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago, el 26 de agosto de 2026.

El arquero mundialista de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como 'Vozinha', tuvo un estreno destacado en la liga chilena al mantener su portería en cero en el empate sin goles entre Colo Colo y Huachipato, por la fecha 22 del campeonato.

A sus 40 años, el guardameta sumó su segundo arco en cero consecutivo desde su llegada al conjunto albo y acumula ya 180 minutos sin recibir goles. Además, continúa invicto con el equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz.

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Vozinha había debutado oficialmente con Colo Colo a finales de agosto, en un partido de la Copa Chile, en el que el conjunto capitalino consiguió la victoria. Posteriormente, volvió a ser suplente en el duelo de liga frente a Audax Italiano, antes de recibir la oportunidad de ser titular ante Huachipato.

Un partido tranquilo para Vozinha

El encuentro disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción fue relativamente tranquilo para el portero caboverdiano. Colo Colo tuvo el control de la pelota y dominó buena parte del compromiso, aunque no consiguió transformar sus ocasiones en goles.

El único momento de preocupación para Vozinha ocurrió cerca del final del primer tiempo. El arquero salió a cortar un centro aéreo, pero no logró asegurar el balón, que se le escapó de las manos y quedó a disposición de un jugador rival.

Sin embargo, Arturo Vidal apareció para despejar el remate y evitar cualquier peligro. Además, la acción terminó siendo invalidada por fuera de juego señalado por el asistente.

Vozinha volvió a utilizar el tradicional uniforme amarillo de los arqueros de Colo Colo, el mismo color que lució durante el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, torneo en el que se convirtió en una de las figuras de su equipo.

El cariño de los hinchas de Colo Colo

El experimentado guardameta también recibió el respaldo de los aficionados albos presentes en Concepción. Los cerca de 20.000 espectadores que acudieron al estadio lo ovacionaron en distintos momentos del partido.

Su llegada a Colo Colo se produjo a comienzos de agosto y, tras varias semanas como alternativa, Fernando Ortiz decidió darle la titularidad en un encuentro condicionado por las difíciles condiciones del terreno de juego debido al temporal de lluvias que ha afectado especialmente al sur de Chile.

Vozinha había sido convocado por primera vez para el superclásico ante Universidad de Chile del 23 de agosto, aunque permaneció en el banco de suplentes.

Colo Colo mantiene el liderato

El empate ante Huachipato significó una pérdida de puntos para Colo Colo, aunque el conjunto albo continúa cómodamente al frente del campeonato chileno.

El equipo suma 53 puntos, con una ventaja de 14 unidades sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, ambas con 39.

La Católica derrotó el sábado 0-1 a Everton en Viña del Mar, mientras que Universidad de Chile venció 4-2 a Coquimbo Unido. Ambos equipos mantienen así la pelea por el segundo puesto, que entrega un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

Para Vozinha, mientras tanto, el inicio de su aventura en el fútbol chileno no podía ser mejor: dos partidos, dos porterías imbatidas y ningún gol recibido.