Sabalenka resiste la presión y se cita con la campeona de Wimbledon en cuartos del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona durante su partido de tenis de 16 rondas individuales contra la estadounidense Taylor Townsend en el octavo día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Nueva York el 6 de septiembre de 2026.

Aryna Sabalenka sigue firme en su defensa del número uno del mundo. La bielorrusa superó este domingo a la estadounidense Taylor Townsend en dos sets y avanzó a los cuartos de final del US Open, donde tendrá un exigente duelo ante la checa Linda Noskova, actual campeona de Wimbledon.

La número uno de la WTA se impuso por 6-4 y 6-3 a Townsend, número 46 del ranking individual, en un partido en el que tuvo que soportar la presión de una grada completamente volcada con la tenista local.

Tenis Alcaraz y Sabalenka avanzan a octavos de final de un US Open que vibró con las hermanas Williams

Sabalenka comenzó de manera irregular, especialmente con su servicio. Los cinco primeros juegos del encuentro terminaron con un quiebre, en un arranque marcado por los constantes cambios de dominio.

Townsend, segunda del mundo en dobles, incomodó a la bielorrusa con su capacidad para devolver los golpes y su habilidad en la red. Sin embargo, Sabalenka logró imponer poco a poco su potencia y experiencia.

En el segundo set llegó a estar abajo 3-1, pero reaccionó a tiempo para evitar que el Arthur Ashe Stadium se convirtiera en una fiesta todavía mayor para la carismática estadounidense.

“Me encantan partidos así, son todo un reto. Pasar por situaciones difíciles y superarlas te da fuerza y una gran convicción de que puedes conseguirlo”, afirmó Sabalenka, quien también destacó el comportamiento del público.

“Sabía que iban a estar de su lado, pero no que iban a ser tan respetuosos conmigo”, reconoció la bielorrusa.

Townsend, por su parte, lamentó no haber podido aprovechar las oportunidades que tuvo ante la máxima favorita. “Con alguien como Aryna, que está a ese nivel, hay que aprovechar al máximo cada oportunidad que se te presente”, señaló.

Sabalenka, que todavía no ha cedido un solo set en el torneo, mantiene por ahora el primer puesto del ranking mundial, aunque tiene a varias jugadoras al acecho, especialmente a la kazaja Elena Rybakina.

Para terminar el US Open nuevamente como número uno, Sabalenka necesita conquistar el título y que Rybakina quede eliminada antes de las semifinales.

La bielorrusa, sin embargo, asegura que no quiere distraerse con las cuentas del ranking. “Me estoy distanciando por completo de eso, porque no son más que conjeturas”, explicó.

Noskova, una campeona en el camino

El siguiente obstáculo para Sabalenka será Linda Noskova, que alcanzó por primera vez los cuartos de final del US Open tras sobrevivir a un partido dramático ante la ucraniana Marta Kostyuk.

La checa, sexta del mundo, se impuso por 7-5, 5-7 y 6-4 después de desperdiciar cinco pelotas de partido. A la sexta oportunidad consiguió cerrar el encuentro y acabar con la resistencia de Kostyuk, quien contó con un fuerte respaldo de las gradas.

Noskova llega a esta cita con Sabalenka convertida en una de las grandes protagonistas del circuito. Hace apenas dos meses derrotó precisamente a Kostyuk en las semifinales de Wimbledon y posteriormente conquistó en Londres el primer Grand Slam de su carrera.

Ahora tendrá frente a sí a la número uno mundial, que busca mantener intacto su camino hacia un nuevo título en Nueva York y, de paso, conservar el trono de la WTA.