Aroldis Chapman hace historia con 400 salvamentos y ya mira hacia los 500 en MLB

Aroldis Chapman, número 44 de los Medias Rojas de Boston, lanzó en la novena entrada contra los Orioles de Baltimore en el Oriole Park en Camden Yards el 6 de septiembre de 2026 en Baltimore, Maryland.

Aroldis Chapman alcanzó este domingo los 400 salvamentos en las Grandes Ligas y se convirtió en el noveno lanzador de la historia de MLB en alcanzar esa cifra. El cubano cerró la victoria 3-1 de los Boston Red Sox sobre los Baltimore Orioles, completó la barrida de cuatro partidos y, a los 38 años, abrió una nueva discusión: ¿hasta dónde puede llegar antes de poner punto final a su carrera?

Chapman necesitó más de 15 años desde su primer salvamento para alcanzar una de las cifras más exclusivas entre los relevistas de las Grandes Ligas. Su rescate número 400 llegó en Boston, la séptima organización para la que ha lanzado en MLB y la tercera con la que más salvamentos ha conseguido.

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El zurdo, que durante años fue uno de los lanzadores más temidos del béisbol por la potencia de su recta, sigue encontrando la manera de mantenerse entre los principales cerradores de las Grandes Ligas pese al paso del tiempo.

Ahora tiene por delante otro desafío: seguir subiendo posiciones en la clasificación histórica.

400 CAREER SAVES FOR AROLDIS CHAPMAN! pic.twitter.com/yLzYzv6E9v — MLB (@MLB) September 6, 2026

Del primer salvamento a los 400

Chapman debutó en las Grandes Ligas el 31 de agosto de 2010 con los Cincinnati Reds. Sin embargo, su primer salvamento no llegó hasta la temporada siguiente.

El 6 de julio de 2011, ante los St. Louis Cardinals, consiguió el primer rescate de su carrera. Fue el comienzo de un recorrido que más de 15 años después lo ha llevado hasta los 400.

El camino del cubano hacia esta histórica cifra tuvo cuatro grandes estaciones.

Su salvamento número 100 llegó el 29 de julio de 2014, todavía como jugador de Cincinnati. Tres años después alcanzó los 200, ya vestido con el uniforme de los New York Yankees.

El 13 de septiembre de 2017, Chapman consiguió su salvamento número 200 frente a los Tampa Bay Rays. En aquella ocasión necesitó cuatro outs para cerrar el partido.

El siguiente gran hito tardó casi cuatro años en llegar. El 26 de agosto de 2021, Chapman registró el salvamento 300 ante los Oakland Athletics, también con los Yankees.

Ahora, cinco años después, llegó a los 400.

Primer salvamento: 6 de julio de 2011.

100 salvamentos: 29 de julio de 2014.

200 salvamentos: 13 de septiembre de 2017.

300 salvamentos: 26 de agosto de 2021.

400 salvamentos: 6 de septiembre de 2026.

La evolución refleja la longevidad de un lanzador que ha sido capaz de mantenerse en situaciones de alta presión durante tres lustros.

Los equipos con los que consiguió sus 400 salvamentos

Chapman ha vestido siete uniformes diferentes durante su carrera en las Grandes Ligas y consiguió salvamentos con todos ellos.

Los New York Yankees son el equipo con el que más rescates ha registrado, con 153, mientras que Cincinnati ocupa el segundo lugar con 146.

New York Yankees 153

Cincinnati Reds 146

Boston Red Sox 65

Chicago Cubs 16

Pittsburgh Pirates 14

Texas Rangers 4

Kansas City Royals 2

Su paso por Boston ha sido especialmente productivo. Desde su llegada a los Red Sox ha sumado 65 salvamentos, incluidos 32 en 2025 y 33 en 2026 hasta alcanzar la histórica cifra.

Eso supone una media de 32,5 salvamentos por temporada durante sus dos campañas con Boston.

Aroldis Chapman, # 44 de los Medias Rojas de Boston, ofrece un lanzamiento de novena entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field el 7 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. Los Medias Rojas ganaron 7-4. Norm Hall/Getty Images/AFP

Aroldis Chapman ya está entre los grandes cerradores de MLB

Con sus 400 salvamentos, Chapman ingresó en un grupo en el que aparecen algunos de los nombres más importantes de la historia del béisbol.

El líder absoluto continúa siendo Mariano Rivera, quien terminó su carrera con 652 salvamentos. El panameño es el único lanzador que ha superado los 650.

Trevor Hoffman ocupa el segundo lugar con 601, mientras que Kenley Jansen, todavía activo, se encuentra tercero.

Mariano Rivera 652 Trevor Hoffman 601 Kenley Jansen 493 Lee Smith 478 Craig Kimbrel 441 Francisco Rodríguez 437 John Franco 424 Billy Wagner 422 Aroldis Chapman 400 Dennis Eckersley 390

Chapman ya dejó atrás a Eckersley y ahora tiene dos objetivos inmediatos: alcanzar a los lanzadores que están por encima de él y, sobre todo, intentar entrar en el Top 5.

El Top 5 está a 43 salvamentos

La siguiente barrera importante para Chapman es la de 441 salvamentos de Craig Kimbrel.

Con 400 rescates, el cubano necesita 41 para igualar a Kimbrel y 42 para superarlo.

Si Chapman consigue 25 salvamentos en 2027, terminaría con 425. Con otros 25 en 2028 alcanzaría los 450 y podría instalarse entre los cinco mejores de la historia.

Incluso una producción inferior podría ser suficiente si consigue prolongar su carrera durante varias temporadas.

Ese es precisamente el aspecto que hace interesante su futuro.

¿Puede Aroldis Chapman llegar a los 500 salvamentos?

A los 38 años, la pregunta ya no es solamente cuántos salvamentos puede conseguir en una temporada, sino cuántas temporadas más podrá desempeñarse como cerrador.

Chapman tiene asegurada su continuidad con Boston para 2027, por lo que tendrá una oportunidad inmediata para seguir aumentando su registro.

Una proyección conservadora, con unos 20 salvamentos por año, lo llevaría hasta aproximadamente 460.

Si mantiene un promedio de 25 a 30 por temporada, podría terminar entre 475 y 490.

Pero existe un escenario todavía más ambicioso.

El cubano Aroldis Chapman ahora brilla con su recta en Boston AFP

Si consiguiera mantener una producción cercana a los 30 salvamentos por temporada, podría acercarse a los 500 rescates alrededor de los 41 o 42 años.

No se trata de una predicción de retiro ni de una cifra garantizada, sino de un escenario basado en mantener un promedio de 25 salvamentos por temporada.

Para lograrlo, Chapman necesitaría mantenerse saludable, conservar su rol de cerrador y seguir contando con la confianza de su equipo.

Una segunda juventud en Boston

La llegada a Boston ha permitido a Chapman recuperar protagonismo en una etapa de su carrera en la que muchos relevistas comienzan a perder velocidad, efectividad o oportunidades de cierre.

Sin embargo, el cubano ha respondido con números que lo mantienen entre los cerradores importantes.

Sus 65 salvamentos en dos temporadas con los Red Sox son una muestra de que todavía puede asumir la responsabilidad de lanzar en los últimos innings de partidos cerrados.

Y su salvamento 400 llegó precisamente en una jornada perfecta para Boston: victoria sobre Baltimore, 3-1, y barrida de cuatro encuentros.

Chapman puso el punto final al partido y, al mismo tiempo, escribió una nueva página en la historia de las Grandes Ligas.

Una carrera que todavía no tiene fecha de final

Chapman todavía no ha anunciado cuándo piensa retirarse. Por eso, cualquier proyección sobre su cifra final debe tomarse como un escenario y no como una predicción definitiva.

Lo que sí está claro es que los 400 salvamentos han cambiado la perspectiva sobre el tramo final de su carrera.

Ya no se trata únicamente de saber si llegará a 450 o 475. Chapman está lo suficientemente cerca del Top 5 como para convertir esa clasificación en un objetivo real.

Y si logra extender su carrera durante cuatro temporadas más manteniendo un ritmo cercano a 25 salvamentos por año, los 500 dejarían de ser una cifra lejana.

A los 38 años, Aroldis Chapman ya pertenece a un club al que solamente han entrado nueve lanzadores en toda la historia de MLB.

Ahora comienza la siguiente persecución.

El cubano tiene 400 salvamentos. El Top 5 está a poco más de 40. Y los 500, aunque exigentes, ya aparecen en el horizonte.