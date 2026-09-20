domingo 20  de  septiembre 2026
Fútbol

Barcelona y Raphinha demuestran que son lo mejor de Europa

Raphinha marcó un triplete y Lamine Yamal dio dos asistencias para que el Barcelona venciera 1-3 al Sevilla y mantuviera su pleno en LaLiga

El delantero brasileño del Barcelona, Raphinha (C), número 11, celebra con sus compañeros tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, el 19 de septiembre de 2026.

El delantero brasileño del Barcelona, Raphinha (C), número 11, celebra con sus compañeros tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, el 19 de septiembre de 2026.

JORGE GUERRERO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Barcelona parece jugar en otra dimensión. El equipo de Hansi Flick volvió a demostrar este sábado que atraviesa un momento extraordinario y, con un Raphinha desatado, derrotó 1-3 al Sevilla para mantener su pleno de victorias y el liderato de LaLiga.

El brasileño Raphael Dias, 'Raphinha', fue nuevamente el gran protagonista. Firmó un espectacular triplete en el Sánchez-Pizjuán y ya suma 14 goles en los ocho primeros partidos oficiales de la temporada, siete de ellos en LaLiga y uno en la Champions League. Una cifra que refleja el nivel de un futbolista convertido en la principal referencia ofensiva del conjunto azulgrana.

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Y detrás de tres de sus grandes acciones estuvo otra vez Lamine Yamal. El joven extremo participó con dos asistencias en la exhibición de Raphinha y volvió a demostrar que la sociedad entre ambos es una de las armas más difíciles de contener para cualquier rival.

El Sevilla consiguió poner contra las cuerdas al Barcelona durante buena parte de la primera mitad. El conjunto de Luis García Plaza presionó muy arriba, cerró espacios y se adelantó en el minuto 19 gracias a un cabezazo de Youssouf Fofana. Sin embargo, la reacción azulgrana fue inmediata.

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, durante un partido de la Liga de Campeones ante el Feyenoord, el 9 de septiembre de 2026.

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, durante un partido de la Liga de Campeones ante el Feyenoord, el 9 de septiembre de 2026.

Apenas tres minutos después apareció Raphinha. El brasileño recibió, recortó a Sangante y fusiló con la derecha a Odysseas Vlachodimos para establecer el empate y comenzar su exhibición.

El partido cambió por completo después del descanso. El Barcelona salió con otra velocidad, aumentó la presión y comenzó a encontrar espacios ante un Sevilla que había realizado un enorme desgaste durante los primeros 45 minutos.

En el minuto 52 llegó el segundo. Lamine Yamal puso un centro preciso y Raphinha apareció para anticiparse a la defensa sevillista y cabecear el 1-2.

El brasileño todavía tenía guardado otro golpe. En el 69, nuevamente con Lamine Yamal como socio, recibió un pase al espacio y superó a Vlachodimos con una precisa definición por arriba para completar su triplete.

El 1-3 terminó reflejando la diferencia entre ambos equipos en una segunda mitad en la que el Barcelona impuso su ritmo y su pegada. El Sevilla, después de un primer tiempo extraordinario, terminó pagando el esfuerzo y prácticamente desapareció del partido.

Los números del Barcelona empiezan a ser tan contundentes como su fútbol. El conjunto azulgrana suma 31 goles en siete jornadas de LaLiga y otros cinco en la Champions, además de mantener un pleno de siete triunfos en el campeonato español.

El mensaje que deja el partido en Sevilla es claro: el Barcelona está jugando a un nivel que pocos equipos en Europa pueden igualar. Y cuando a la calidad colectiva se suma un Raphinha en estado de gracia y un Lamine Yamal capaz de decidir partidos, el conjunto azulgrana se convierte en un rival extremadamente difícil de detener.

Raphinha ya acumula 14 goles en ocho encuentros. El Barcelona sigue ganando. Y el rodillo azulgrana continúa avanzando sin encontrar todavía un obstáculo capaz de frenarlo.

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