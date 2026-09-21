Real Madrid padece del mismo mal y Mourinho tampoco encuentra la respuesta

El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, reacciona tras una tarjeta amarilla en un partido contra el Atlético de Madrid, el 20 de septiembre de 2026.

MADRID.- Derrotado 2-1 por el Atlético en el derbi del domingo, el Real Madrid de José Mourinho, ya descolgado en la lucha por el título liguero, carga contra el arbitraje para disimular sus carencias y la incompatibilidad del trío Mbappé-Vinicius-Bellingham.

En el Real Madrid, los entrenadores pasan, pero en el césped nada cambia tras dos temporadas sin grandes títulos.

Se suponía que con el regreso de "Mou", el club recuperaría orden y algunos principios fundamentales para volver a ser competitivo.

Pero sólo han hecho falta siete partidos ligueros para que el Real Madrid ya esté persiguiendo a su eterno rival, el FC Barcelona, campeón liguero en los dos últimos cursos y líder de LaLiga con seis puntos de ventaja sobre los blancos.

Los culpables de la derrota en el derbi, la segunda en lo que va de temporada, son los mismos que la cúpula blanca ha identificado desde hace un tiempo como los responsables de todos los males de la entidad: los árbitros.

El mismo colectivo arbitral que, según el presidente Florentino Pérez, le habría "robado siete ligas" desde que accedió al club por primera vez en 2000 y "14 puntos" sólo en la temporada pasada, para favorecer al Barça.

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Esta vez son el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias y el responsable del VAR, Daniel Jesús Trujillo, los señalados por Mourinho en rueda de prensa, con capturas de pantalla impresas en folios como prueba de la supuesta conspiración de la que es víctima la entidad.

El técnico portugués acusó a los árbitros del derbi de haberse olvidado de sacar "dos tarjetas rojas" a Lee Kang-in y a Cristian Romero por sendos pisotones sobre Federico Valverde y Jude Bellingham.

No obstante, Mourinho, maestro en este tipo de estrategia de comunicación, se negó a hacer suya la teoría de la conspiración de su presidente, a diferencia de su predecesor Álvaro Arbeloa, reconociendo que a su equipo también le faltan "muchas cosas".

Falta de planificación

Para empezar, sin una verdadera planificación deportiva, falta una idea de juego y una estructura colectiva.

Todo ello pese a los siete fichajes estivales, entre ellos Marc Cucurella, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, Ibrahima Konaté, defensa central internacional francés, y el marfileño Yan Diomandé, una de las mayores promesas del fútbol mundial, adquirido a precio de oro.

El domingo, en el Metropolitano, los merengues volvieron a ser incapaces de generar juego y hasta cedieron el balón a su rival, sin presión ni organización colectiva para recuperarlo, lastrados por la pasividad de Mbappé, Vinicius y Bellingham, que defienden andando.

Vinicius en la diana

Las tres superestrellas tienen pocas excusas para justificar su falta de solidaridad, a veces compensada por su talento individual, pero no es suficiente.

Mbappé, autor de siete goles en siete jornadas, y Bellingham, obligado sistemáticamente a tapar agujeros, se libran relativamente de las críticas, dirigidas en primer lugar hacia Vini, sustituido por Diomandé en el minuto 54 tras otra actuación catastrófica.

Desde su renovación a principios de agosto (hasta 2032), el extremo brasileño, sin gol e incapaz de superar a su marcador o de combinar con sus compañeros, no da muestras de mejoría.

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Varias voces critican ya al club por haber ofrecido un contrato de oro a un jugador que sigue sin recuperar el nivel de la temporada 2023-24, cuando terminó segundo en el Balón de Oro... por detrás de un tal Rodri, que parecía fichado por el Real Madrid y acabó en el Barça.

Aficionados y voces influyentes de la prensa española reclaman a Mourinho que dé un golpe sobre la mesa para reactivar a su equipo, empezando por alinear de titular a Diomandé en la izquierda en lugar de Vinicius, y decidir en el centro del campo entre Bellingham y Arda Güler, así como entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde.

Las primeras respuestas se esperan tras el parón, a comienzos de octubre, contra el Villarreal en LaLiga, y luego frente a la Roma en la Champions.

La temporada acaba de empezar y Mourinho ya no tiene margen de error.

FUENTE: AFP