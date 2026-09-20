Giuliano Simeone lidera al Atlético ante un Real Madrid decepcionante en el derbi

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone (izq.), número 20, disputa el balón con el defensa español del Real Madrid, Dean Huijsen (izq.), número 4, durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid CF en el estadio Metropolitano de Madrid el 20 de septiembre de 2026.

El Atlético de Madrid se quedó con el derbi ante el Real Madrid (2-1) en el Metropolitano en un partido que cambió por completo en el inicio de la segunda parte. Giuliano Simeone fue el gran protagonista de la victoria rojiblanca, al provocar el penalti que abrió el marcador y participar decisivamente en el segundo tanto.

El encuentro había transcurrido durante una primera parte marcada por la tensión, las interrupciones y la escasez de ocasiones. Atlético y Real Madrid apenas consiguieron generar peligro y se marcharon al descanso con un 0-0 que reflejaba el pobre espectáculo ofrecido por ambos equipos.

Todo cambió en el minuto 50. David Hancko lanzó un pase largo y diagonal que encontró la carrera de Giuliano Simeone. El argentino ganó la espalda de Dean Huijsen y fue derribado por el central cuando se internaba en el área. El árbitro Miguel Ángel Ortiz señaló inicialmente tarjeta amarilla, pero tras revisar la acción en el VAR cambió su decisión y expulsó al defensor madridista.

Grimaldo asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y convirtió el 1-0 para el Atlético de Madrid. El gol y la expulsión modificaron por completo el escenario del derbi.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la banda durante la final de la Copa del Rey entre el Club Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla, el 18 de abril de 2026. CRISTINA QUICLER / AFP

El Real Madrid, dirigido por Jose Mourinho, no encontró respuesta y el conjunto rojiblanco aprovechó la superioridad. En el minuto 59 llegó el 2-0. Kang in Lee inició la jugada y encontró a Giuliano Simeone, quien avanzó por la derecha y puso un centro preciso al área. Jonathan David apareció para ganar la espalda de Rüdiger y rematar al fondo de la red.

Giuliano fue la figura diferencial de un partido en el que la intensidad, la velocidad y la capacidad de competir terminaron imponiéndose al juego asociativo. El argentino volvió a demostrar una de sus principales virtudes: su capacidad para presionar, atacar espacios y no dar ninguna pelota por perdida.

El Atlético tuvo oportunidades para sentenciar definitivamente el encuentro, especialmente después de la entrada de Julián Alvarez, pero el Real Madrid consiguió mantener la incertidumbre hasta el final.

En el minuto 90, Antonio Rüdiger marcó de cabeza el 2-1 y provocó unos últimos minutos de sufrimiento para el Atlético. Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Simeone resistió y aseguró una victoria de enorme valor ante su rival de la capital.

El Real Madrid volvió a mostrar problemas para generar fútbol en un partido de máxima exigencia. Vinícius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham tuvieron una participación muy discreta, mientras que Arda Güler tampoco consiguió encontrar espacios para desequilibrar.

El Atlético, en cambio, encontró en Giuliano Simeone la energía que necesitaba para romper un derbi que parecía condenado al empate. Una carrera, un penalti, una expulsión y una asistencia terminaron cambiando por completo el partido.