domingo 19  de  julio 2026
Fórmula 1

Antonelli conquista Spa y da un golpe al Mundial tras el abandono de Russell

Kimi Antonelli logró su sexta victoria de la temporada al ganar el GP de Bélgica, aprovechó el abandono de George Russell y dio otro paso hacia el título de Fórmula 1

El piloto italiano Kimi Antonelli, primer clasificado de Mercedes, celebra junto al piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante la ceremonia del podio después de competir en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno en el circuito Spa-Francorchamps, en Spa, el 19 de julio de 2026.

El piloto italiano Kimi Antonelli, primer clasificado de Mercedes, celebra junto al piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante la ceremonia del podio después de competir en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno en el circuito Spa-Francorchamps, en Spa, el 19 de julio de 2026.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Kimi Antonelli dio un paso firme hacia el título de la Fórmula 1 al imponerse este domingo en el Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps, donde además se benefició del abandono de su compañero de Mercedes, George Russell, para ampliar su ventaja al frente del campeonato.

El piloto italiano confirmó el dominio que mostró durante todo el fin de semana y convirtió su pole position en su sexta victoria de la temporada, cruzando la meta por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

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El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se prepara para la salida durante la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, antes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se celebrará el 17 de julio de 2026. 
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Con este resultado, Antonelli incrementó su diferencia en la clasificación general hasta los 45 puntos sobre Lewis Hamilton, quien finalizó cuarto en Bélgica. Russell cayó al tercer puesto del Mundial, ahora a 50 unidades del joven italiano, después de abandonar en la primera vuelta.

Russell abandona tras tocarse con Hamilton

La carrera comenzó con gran intensidad y el momento decisivo llegó apenas en el primer giro. Russell y Hamilton se tocaron en la curva de Combes, incidente que envió al piloto de Mercedes a la grava y provocó su abandono.

Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por el contacto, aunque logró recuperarse para finalizar en la cuarta posición y limitar los daños en la lucha por el campeonato.

El abandono de Russell representó un duro revés para sus aspiraciones al título, ya que dejó escapar una valiosa oportunidad mientras Antonelli sumó los 25 puntos de la victoria.

Ferrari vuelve a mostrarse competitivo

Ferrari confirmó su mejoría con una sólida actuación de Charles Leclerc, quien incluso lideró la carrera durante varias vueltas gracias a una acertada estrategia de paradas y a la aparición de un coche de seguridad virtual.

Sin embargo, Antonelli recuperó el liderato en la vuelta 34 y controló el resto de la prueba para asegurar un nuevo triunfo para Mercedes.

Oscar Piastri (McLaren) terminó quinto, mientras que Isack Hadjar (Red Bull) protagonizó una de las actuaciones del día al remontar desde la 21.ª posición hasta finalizar sexto.

Bortoleto y Colapinto suman puntos

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) concluyó en la octava posición y el argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la zona de puntos al terminar décimo. Entre ambos finalizó el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), noveno.

La jornada fue más complicada para los pilotos hispanohablantes. Carlos Sainz (Williams) solo pudo ser decimosexto, Sergio Pérez (Cadillac) abandonó tras 13 vueltas y Fernando Alonso (Aston Martin) terminó decimonoveno, último entre los pilotos que completaron la carrera, antes de las mejoras que su equipo espera introducir en la siguiente cita del calendario.

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