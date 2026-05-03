domingo 3  de  mayo 2026
MOTORES

Antonelli se queda con la "pole" en un GP de Miami con horario adelantado

Kimi Antonelli (Mercedes) superó por 0.166 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por 0.345 segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari)

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo de 2026.

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo de 2026.

PHILIP FONG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1, conquistó este sábado la "pole position" del Gran Premio de Miami, donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a deslumbrar con un octavo puesto.

Antonelli superó por 0.166 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por 0.345 segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que completaron el top-3 para una carrera que puede deparar sorpresas ante la previsión de lluvias el domingo en la urbe de Florida.

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El piloto británico Lando Norris (izq.), de McLaren, que terminó segundo, el piloto holandés Max Verstappen (Red Bull Racing), que terminó primero, y el piloto australiano Oscar Piastri (der.), de McLaren, que terminó tercero, celebran en el podio tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, disputado en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.
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Intentando sortear las tormentas, los organizadores adelantaron tres horas el inicio de la prueba, ahora programado para las 13H00 locales (17H00 GMT).

Este sábado, todavía bajo un asfixiante calor de 34°C a la sombra y más de 50º en el asfalto, Antonelli firmó su tercera "pole" consecutiva de un Gran Premio.

La nueva estrella de Mercedes, líder más joven en la Fórmula 1 a sus 19 años, se resarció de su tropiezo en la carrera esprint pocas horas antes.

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En esa prueba los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri acabaron con el dominio absoluto de Mercedes en las tres primeras carreras del calendario, aunque después volvieron a ser sobrepasados por Antonelli en la sesión de clasificación.

"Es increíble volver a estar en la 'pole' otra vez", se felicitó el italiano.

"Fue un comienzo de día difícil con el esprint, donde las cosas no salieron a nuestro favor", reconoció el piloto de Mercedes, quien recibió en esa carrera una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista que le hizo caer del cuarto al sexto lugar.

Antonelli ya había conquistado la "pole position" de los dos Grandes Premios anteriores, en China y Japón, anotándose después el triunfo en ambas pruebas.

Colapinto, octavo

El británico Norris, vigente campeón mundial, partirá en cuarto lugar el domingo, por delante de George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari) y Piastri.

Colapinto igualó su mejor puesto de inicio de una carrera al terminar en el octavo lugar.

Desde ese puesto arrancó también en Azerbaiyán en 2024, cuando logró su mejor resultado con un octavo puesto.

El argentino, de 22 años, está respondiendo al gran apoyo de la afición argentina en las gradas con uno de los mejores fines de semana de su carrera.

En un circuito en el que compite por primera vez, Colapinto ya había logrado también un octavo lugar en la parrilla para el esprint, que concluyó en la décima posición.

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"En los circuitos que no conozco por alguna razón a veces ando mejor", afirmó. "Estoy contento. Creo que hice dos grandes clasificaciones ayer y hoy. Fueron todas vueltas muy buenas".

El inicio de la segunda parte de la clasificación se retrasó debido a un incendio en el motor del Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, que lo obligó a detenerse en la pista.

Bortoleto, que partirá el domingo desde el fondo de la parrilla, fue uno de los eliminados en la primera parte de la sesión, junto al español Fernando Alonso (Aston Martin) y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que terminó en el vigesimoprimer lugar.

Los cambios "funcionan"

La sorpresa del día fue el rendimiento de Verstappen. En la pasada carrera de Japón, el tetracampeón mundial ni siquiera había logrado acceder a la tercera parte de la clasificación.

Red Bull parece haber sacado un gran provecho del parón de cinco semanas de la competición, forzado por la cancelación de las pruebas de Baréin y Arabia Saudita a causa de la guerra en Oriente Medio.

Durante esta pausa fueron acordadas una serie de modificaciones al polémico reglamento técnico de esta temporada, que estableció nuevos monoplazas, de motor mitad eléctrico y mitad térmico, para favorecer los adelantamientos y el espectáculo en general.

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"Las mejoras funcionan y han hecho que me sienta cómodo, así que ahora puedo atacar más", afirmó Verstappen, que había sido uno de los más feroces críticos de la normativa de esta temporada.

"Estar en la primera fila es mucho mejor de lo que esperaba este fin de semana (...) Se ve la luz al final del túnel", resumió 'Mad Max'.

Antes del inicio de la jornada se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria del expiloto italiano de F1, Alex Zanardi, fallecido a los 59 años la noche del viernes en su país.

FUENTE: AFP

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