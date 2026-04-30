jueves 30  de  abril 2026
MOTORES

¡Alerta, Miami! Antonelli defiende su histórico liderato en el regreso de la Fórmula 1

La quinta edición del Gran Premio de Miami estará marcada por la aplicación de cambios en el polémico reglamento técnico de los motores híbridos

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de quedarse con la pole position del Gran Premio de China, el 14 de marzo de 2026.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de quedarse con la "pole position" del Gran Premio de China, el 14 de marzo de 2026.

GREG BAKER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El italiano Kimi Antonelli, el piloto más joven en liderar el campeonato de la Fórmula 1, persigue una tercera victoria seguida este fin de semana en Miami, donde la temporada se reactiva tras un mes sin carreras por la guerra en Oriente Medio.

La quinta edición del Gran Premio de Miami estará marcada por la aplicación de cambios en el polémico reglamento técnico de los motores híbridos, establecido este año para favorecer los adelantamientos y el espectáculo en general.

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Después de solo tres pruebas, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se vio empujada a ajustar la nueva normativa ante la división que ha generado en el paddock.

El tetracampeón Max Verstappen, de Red Bull, ha expresado en reiteradas veces su frustración con los nuevos monoplazas, de motor mitad eléctrico y mitad térmico, cuyo pilotaje comparó con los del célebre videojuego Mario Kart.

Las modificaciones reglamentarias, pactadas entre la FIA y dirigentes de escuderías, se aplicarán desde el primer ensayo del jueves en el circuito de Miami, instalado en los alrededores del Hard Rock Stadium.

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Los ajustes deben reducir la gestión de la energía eléctrica por parte de los pilotos y mejorar su seguridad.

Pero no deberían alterar profundamente los equilibrios de fuerzas en este inicio de año, con Mercedes como dominador absoluto con el triunfo de George Russell en la apertura del curso en Australia y los de Antonelli en marzo en China y Japón.

El italiano, de apenas 19 años, encabeza la clasificación con una ventaja de nueve puntos sobre su compañero Russell.

McLaren a examen

La cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, a causa del estallido de la guerra en Oriente Medio, dio un imprevisto descanso de cinco semanas a las escuderías que les permitió enfocarse en la introducción de mejoras en los monoplazas.

McLaren, vigente bicampeón del título de constructores, estará bajo la lupa este fin de semana en la primera de las tres carreras del año en Estados Unidos.

En las últimas ediciones, el equipo británico probó en Miami novedades que le dieron muy buenos resultados.

El británico Lando Norris, campeón mundial el año pasado, cantó victoria por primera vez en un Gran Premio en 2024 bajo el sol de Florida.

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También la intratable Mercedes ha trabajado en mejoras para mantenerse en la cima, si bien su dirección espera un paso adelante de sus rivales este fin de semana.

"Este parón nos ha permitido analizar nuestras primeras pruebas para trabajar en nuestros puntos débiles y seguir mejorando", explicó Toto Wolff, jefe de la escudería alemana.

"También sabemos que nuestros rivales habrán aprovechado este parón para profundizar en la comprensión de su coche y mejorarlo, así que esperamos que los equipos estén más cerca unos de otros", subrayó el dirigente austríaco.

"Checo" y Colapinto, como en casa

Los seguidores estadounidenses, incluidas las numerosas celebridades que suelen acudir al evento, disfrutarán de un intenso programa que incluye la segunda carrera esprint de la temporada.

Por ello los pilotos únicamente contarán con una sesión de ensayos libres, en lugar de tres, si bien su duración fue ampliada de 60 a 90 minutos para permitir una mayor adaptación a los ajustes reglamentarios.

Este fin de semana será también la primera aparición en suelo estadounidense de Cadillac, una nueva escudería local debutante este año.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez estará al frente del equipo en un circuito donde suele recibir un caluroso apoyo de la amplia afición latinoamericana.

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La carrera también estará repleta de emociones para el argentino Franco Colapinto, el joven y popular piloto de Alpine, que se estrenará al volante en Miami.

El pasado domingo, Colapinto congregó a más de 500.000 personas en Buenos Aires para un espectáculo callejero de automovilismo y a principios de semana cumplió su sueño de conocer al ídolo argentino Lionel Messi, al que visitó en el centro de entrenamiento del Inter Miami.

La posible presencia de Messi, quien ha presenciado distintos espectáculos deportivos en Estados Unidos, es otro de los alicientes del Gran Premio del domingo.

FUENTE: AFP

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