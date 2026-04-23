jueves 23  de  abril 2026
Fórmula 1

Norris y Piastri reaccionan a posible salida de Verstappen: “Sería una gran pérdida para la Fórmula 1”

Lando Norris y Oscar Piastri lamentaron una posible salida de Max Verstappen de la Fórmula 1 y aseguran que sería una gran pérdida para el deporte.

El piloto británico Lando Norris (izq.), de McLaren, que terminó segundo, el piloto holandés Max Verstappen (Red Bull Racing), que terminó primero, y el piloto australiano Oscar Piastri (der.), de McLaren, que terminó tercero, celebran en el podio tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, disputado en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.

El piloto británico Lando Norris (izq.), de McLaren, que terminó segundo, el piloto holandés Max Verstappen (Red Bull Racing), que terminó primero, y el piloto australiano Oscar Piastri (der.), de McLaren, que terminó tercero, celebran en el podio tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, disputado en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.

Marco BERTORELLO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La posible marcha de Max Verstappen de la Formula 1 encendió el debate en el paddock y provocó la reacción de dos de sus grandes rivales: Lando Norris y Oscar Piastri, quienes calificaron esa opción como una pérdida enorme para el automovilismo.

El piloto neerlandés, campeón mundial entre 2021 y 2024, ha dejado entrever en varias ocasiones su descontento con el nuevo reglamento técnico de la categoría, especialmente por la gestión energética de los motores híbridos y las limitaciones de velocidad.

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El piloto holandés Max Verstappen, ganador de la carrera de Red Bull Racing, llega al podio mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, observa al final del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 19 de octubre de 2025. 
Fórmula 1

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El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.

Piastri no dudó en elogiar al actual referente de la parrilla: “Sería una gran pérdida para el deporte y para nosotros, los pilotos, que queremos competir contra el mejor”. El australiano también recordó que Verstappen ha sido la gran referencia de la Fórmula 1 durante los últimos años.

Por su parte, Norris fue aún más directo: “Sería deplorable y una pérdida para el deporte. Es uno de los mejores pilotos que ha tenido la Fórmula 1”.

Verstappen, de 28 años, atraviesa un inicio complicado de temporada con Red Bull Racing, superado por McLaren Formula 1 Team, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Scuderia Ferrari en varias citas del calendario 2026.

Mientras crecen los rumores sobre su futuro, sus propios rivales dejan claro que la Fórmula 1 perdería a una de sus mayores estrellas si decide marcharse.

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