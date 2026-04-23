Norris y Piastri reaccionan a posible salida de Verstappen: “Sería una gran pérdida para la Fórmula 1”

La posible marcha de Max Verstappen de la Formula 1 encendió el debate en el paddock y provocó la reacción de dos de sus grandes rivales: Lando Norris y Oscar Piastri, quienes calificaron esa opción como una pérdida enorme para el automovilismo.
Lando Norris y Oscar Piastri lamentaron una posible salida de Max Verstappen de la Fórmula 1 y aseguran que sería una gran pérdida para el deporte.
La posible marcha de Max Verstappen de la Formula 1 encendió el debate en el paddock y provocó la reacción de dos de sus grandes rivales: Lando Norris y Oscar Piastri, quienes calificaron esa opción como una pérdida enorme para el automovilismo.
El piloto neerlandés, campeón mundial entre 2021 y 2024, ha dejado entrever en varias ocasiones su descontento con el nuevo reglamento técnico de la categoría, especialmente por la gestión energética de los motores híbridos y las limitaciones de velocidad.
Piastri no dudó en elogiar al actual referente de la parrilla: “Sería una gran pérdida para el deporte y para nosotros, los pilotos, que queremos competir contra el mejor”. El australiano también recordó que Verstappen ha sido la gran referencia de la Fórmula 1 durante los últimos años.
Por su parte, Norris fue aún más directo: “Sería deplorable y una pérdida para el deporte. Es uno de los mejores pilotos que ha tenido la Fórmula 1”.
Verstappen, de 28 años, atraviesa un inicio complicado de temporada con Red Bull Racing, superado por McLaren Formula 1 Team, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Scuderia Ferrari en varias citas del calendario 2026.
Mientras crecen los rumores sobre su futuro, sus propios rivales dejan claro que la Fórmula 1 perdería a una de sus mayores estrellas si decide marcharse.