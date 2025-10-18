sábado 18  de  octubre 2025
Béisbol

Serie dramatiza la historia del entrenador cubano Julio Estrada y el escándalo del tráfico de peloteros a Estados Unidos

Según Deadline, Golden Possum prepara una serie basada en la vida de Julio Estrada, el entrenador cubano condenado por tráfico de jugadores hacia la MLB

El cubano Julio Estrada en su red social de Instagram&nbsp;

El cubano Julio Estrada en su red social de Instagram 

Por Pedro Felipe Hernández

Una nueva serie dramática sobre uno de los casos más polémicos del béisbol está en desarrollo. Según reveló en exclusiva Deadline, la productora independiente Golden Possum, dirigida por Naomi Harvey, adquirió los derechos de vida exclusivos de Julio Estrada, el entrenador cubano condenado por su papel en una operación para introducir jugadores de Cuba a Estados Unidos con el fin de que firmaran contratos en las Grandes Ligas.

El proyecto —aún sin título— relatará el ascenso y la caída de Estrada, desde sus inicios como un respetado formador de jóvenes peloteros en Miami, hasta su condena por conspiración y tráfico en 2017. Estrada fue sentenciado a cinco años de prisión, mientras que el agente deportivo Bartolo Hernández recibió cuatro.

Lee además
Imagen referente al reconocido libro de Álgebra y de su escritor, el cubano Aurelio Baldor.
Historia de un educador brillante

Aurelio Baldor y el legado del exilio educativo cubano
Puesta en escena de la obra María Antonia, de la compañía Teatro La Paloma. 
ESCENA

Teatro La Paloma explora la memoria afrocubana con puesta en Madrid

El caso involucró a figuras conocidas como Leonys Martín, entonces jardinero de los Texas Rangers, y José Abreu, estrella de los Chicago White Sox. Según los fiscales, Estrada se quedaba con un porcentaje de los contratos millonarios de los jugadores a cambio de ayudarlos a escapar de Cuba y obtener residencia en otros países antes de llegar a la MLB.

Ya en libertad, Estrada mantiene que fue convertido en chivo expiatorio:

“El mayor engaño del gobierno estadounidense fue decir que nuestro caso serviría como ejemplo para disuadir a futuros peloteros cubanos, pero más de 200 han firmado desde entonces. Nada ha cambiado. Nunca pensé que me llamarían ‘traficante’. Por primera vez quiero que la gente escuche mi versión”, declaró a Deadline.

La creadora Naomi Harvey destacó que el relato de Estrada permite explorar “el mundo secreto detrás de las luces del béisbol”, donde carteles, intermediarios y franquicias multimillonarias se cruzan en una red de intereses y sueños rotos.

“No es solo una historia deportiva —afirmó Harvey—, es una historia sobre la lealtad, la corrupción y el verdadero precio del sueño americano.”

Con acceso exclusivo a los archivos personales y materiales judiciales de Estrada, la serie promete ofrecer una mirada sin precedentes al lado oscuro del negocio del béisbol y al costo humano de perseguir la gloria en las Grandes Ligas.

FUENTE: Con información de Deadline

Temas
Te puede interesar

Verstappen aprovecha los choques de McLaren y se lleva el sprint de Austin

El Heat apuesta por velocidad y una mezcla de juventud y experiencia

Neymar en el Inter Miami: ¿realmente sería tan beneficioso?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

Captura de pantalla de un video DDC TV que muestra el estado del hotel Isla de Cuba, en La Habana.  video
LA HUELLA DEL CASTRISMO

Las ruinas del hotel Isla de Cuba: Entre la basura y el abandono

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
TESTIMONIO

De los Kirchner a Podemos: el "Pollo" Carvajal revela cómo el chavismo financió a la extrema izquierda

Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.   
JUSTICIA

Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

Te puede interesar

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
POLÉMICA

Biblioteca Trump consagraría la transformación republicana de Florida

Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
Canonización

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: dos santos para un país que no pierde la fe

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

El presidente Donald J. Trump recibe en la Casa Blanca a su contraparte, el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump desestima entrega de misiles de largo alcance a Ucrania