jueves 2  de  julio 2026
Fútbol

Edinson Cavani pone fin a su etapa en Boca Juniors antes del fin de su contrato

El atacante uruguayo cerró su etapa en el club con palabras de gratitud, tras una campaña sin protagonismo por problemas físicos.

El delantero uruguayo Edinson Cavani, número 10 de Boca Juniors, durante el partido del Torneo Clausura 2025 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional entre Boca Juniors y Banfield en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, el 24 de agosto de 2025.

El delantero uruguayo Edinson Cavani, número 10 de Boca Juniors, durante el partido del Torneo Clausura 2025 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional entre Boca Juniors y Banfield en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, el 24 de agosto de 2025.

Por Pedro Felipe Hernández

El delantero uruguayo Edinson Cavani confirmó este miércoles su salida de Boca Juniors mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que agradeció al club, a sus compañeros y a la afición, y aseguró que nunca se arrepentirá de haber llegado al equipo en 2023 para cumplir el sueño de vestir la camiseta xeneize.

La rescisión de su contrato, que originalmente se extendía hasta finales de 2026, se produjo después de que trascendiera que el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, no lo tendría en cuenta mientras continúa recuperándose de una lesión lumbar. El delantero disputó su último encuentro con Boca el 15 de febrero y desde entonces permaneció alejado de las canchas por problemas físicos.

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"Hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue. Incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera" , expresó Cavani.

Su llegada a Boca había despertado una enorme expectativa entre los aficionados. Miles de hinchas acudieron a La Bombonera para darle la bienvenida al goleador uruguayo, quien arribó al club tras una destacada trayectoria en Europa con equipos como Paris Saint-Germain, Manchester United, Napoli y Valencia CF.

Sin embargo, su etapa en el conjunto argentino no estuvo a la altura de las expectativas. En casi tres temporadas disputó 81 partidos, completó solo 27, marcó 28 goles y no logró conquistar títulos. Las constantes lesiones y la falta de continuidad terminaron condicionando su rendimiento y precipitaron el final de su ciclo en el club.

A pesar de ese desenlace, Cavani cerró su mensaje con palabras de agradecimiento hacia Boca y su hinchada. “Como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa. Y el camino fue hermoso”, expresó el atacante de 39 años, quien aseguró que seguirá apoyando al club desde el lugar que le toque estar.

FUENTE: AFP

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