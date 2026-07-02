jueves 2  de  julio 2026
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Entrenador de Argentina pide respeto para Cabo Verde: "No están de casualidad"

Lionel Scaloni, que celebrará el viernes su partido 100 al frente de Argentina, elogió a su adversario y trató de dejar a un lado la etiqueta de favorita

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, pidió este jueves respeto para Cabo Verde, sorprendente rival de la Albiceleste el viernes en dieciseisavos de final, y destacó el nivel mostrado por los africanos en su primer Mundial.

"Este es un equipo que no ha perdido", recordó Scaloni en conferencia de prensa en Miami sobre los Tiburones Azules, que empataron sus tres partidos de grupo ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) para lograr una clasificación histórica para el pequeño archipiélago africano.

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Scaloni, que celebrará el viernes su partido número 100 al frente de Argentina, elogió al juego de su adversario y trató de dejar a un lado la etiqueta de enorme favorita con la que su selección llegará al encuentro.

"Los pases interiores los tapan bien y después salen muy bien de contra, tienen jugadores de buen pie", dijo sobre las fortalezas del conjunto caboverdiano. "No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos", sentenció.

Scaloni quitó importancia al hecho de que su estrella, Lionel Messi, haya marcado seis de los ocho goles de Argentina en lo que va de torneo. "Nos encantaría que repartiéramos los goles con todo el equipo", dijo, pero se mostró satisfecho mientras ganen y se creen ocasiones.

Preguntado sobre las selecciones con mejor desempeño, Scaloni destacó a Francia entre un grupo en el que situó también a Brasil, Portugal, Inglaterra, México, España y Colombia. "Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta. Es un gran equipo", valoró.

Endrick destaca su polifuncionalidad

El brasileño Endrick destacó este jueves su polifuncionalidad en el frente de ataque como una potencial arma para enfrentar a Noruega, en caso de que Carlo Ancelotti le brinde minutos en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

El atacante del Real Madrid es una opción para reemplazar al lesionado Lucas Paquetá, titular en el mediocampo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, en el juego del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Su presencia en el once inicial implicaría, sin embargo, una modificación en la formación de tres mediocampistas utilizada hasta ahora. Pero Carletto ha dicho que se animaría a cambiar el esquema si necesita fortaleza en el área rival, como la que le otorgaría la perla de 19 años.

"En el Olympique de Lyon pude ayudar mucho al equipo jugando de 9, pude jugar abierto por la derecha, pude hacer un falso 9 también", dijo el juvenil sobre sus labores en el club francés, en el que actuó durante el primer semestre del año antes de regresar al Madrid.

FUENTE: AFP

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