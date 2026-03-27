Argentina sufre una baja en su plantel de cara al Mundial de Norteamérica

El delantero argentino Joaquín Panichelli durante una sesión de práctica de la selección albiceleste, el 26 de marzo de 2026.

BUENOS AIRES.- El delantero argentino Joaquín Panichelli , del Racing de Estrasburgo , sufrió una grave lesión de rodilla en un entrenamiento con la selección albiceleste y estará varios meses de baja, por lo que se perderá el Mundial de Norteamérica 2026.

"Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos", anunció la selección argentina en sus redes sociales.

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Panichelli, que había sido convocado a última hora a la selección campeona del mundo para la fecha FIFA de este mes, se lesionó el jueves durante la práctica para el amistoso de este viernes ante Mauritania.

El atacante de 23 años, que destaca en la liga francesa, había sido convocado por primera vez a la Albiceleste hace pocos meses -en la ventana de amistosos de noviembre pasado- y debutó en la selección campeona del mundo en la victoria 2-0 frente a Angola.

La lesión del ligamento es una muy mala noticia para el joven delantero, que se queda sin chances de luchar por un lugar en el plantel argentino que defenderá el título ganado en Catar 2022 en el mundial que albergarán Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio al 19 de julio.

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026, en el que se enfrentará a Argelia, Austria y la debutante Jordania.

Segunda rotura de ligamentos

Panichelli ya había sufrido una rotura de ligamentos cruzados en 2023, pero en la rodilla izquierda, que lo forzó a un parón de siete meses.

Nacido en Córdoba y con pasado en las divisiones inferiores de River Plate, Panichelli fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni por su gran campaña en la Ligue 1, en la que lleva 16 goles y está siendo la figura del Estrasburgo, después de haber sido traspasado a mediados del año pasado desde el Alavés español por 16,5 millones de euros.

El domingo anotó dos tantos sobre la hora para vencer a Nantes por 3-2. Eso le dejó en solitario al frente de la tabla de goleadores de la Ligue 1.

Contactado por la AFP, el club alsaciano dijo esperar el regreso del jugador a Francia para constatar "la naturaleza exacta de la lesión".

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La lesión llega en un momento difícil para el Estrasburgo, que está clasificado para semifinales de la Copa de Francia, donde jugará ante el Niza, y para los cuartos de final de la Conference League, donde tendrá como adversario al Maguncia alemán.

Además, el Estrasburgo es octavo en la Ligue 1 y está luchando por clasificarse a las competiciones europeas del próximo curso.

Por su buen desempeño en Francia, Panichelli no sólo fue citado a la selección argentina, sino que además comenzaba a aparecer en el radar de varios clubes de España de cara al próximo mercado de transferencias, en el verano europeo.

La baja del jugador cordobés deja abierta la puerta a la confirmación en la Albiceleste de José "Flaco" López, del Palmeiras, para sumarse a la lista de delanteros que integran Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

FUENTE: AFP