Bolivia y Jamaica siguen soñando con el Mundial 2026 tras ganar en el repechaje

El delantero boliviano Miguel Terceros (segundo por la izquierda), número 07, celebra con sus compañeros Juan Godoy (izq.), Robson Matheus (número 14) y Ramiro Vaca (número 10) tras anotar un penal durante el partido de semifinales de la repesca de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bolivia y Surinam en el Estadio BBVA de Guadalupe, México, el 26 de marzo de 2026.

Bolivia y Jamaica mantuvieron vivo este jueves su sueño de clasificar al Mundial 2026 tras imponerse en las semifinales de los repechajes intercontinentales disputados en México. La selección sudamericana remontó ante Surinam , mientras que los caribeños vencieron por la mínima a Nueva Caledonia para seguir en carrera hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Con estos resultados, Bolivia e Irak definirán uno de los últimos boletos al torneo, mientras que Jamaica se medirá con la República Democrática del Congo en busca de un cupo histórico.

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Bolivia remontó a Surinam y quedó a un paso del Mundial 2026

En el estadio de Monterrey, Bolivia consiguió una victoria cargada de emoción al derrotar 2-1 a Surinam en el repechaje B.

El conjunto sudamericano comenzó en desventaja luego del tanto de Liam van Gelderen al minuto 48, pero reaccionó en la segunda parte con goles de Moisés Paniagua al 72’ y Miguel Terceros al 79’, este último desde el punto penal.

La remontada desató la euforia de la afición boliviana presente en el llamado Gigante de Acero, que vibró con una selección que busca regresar a una Copa del Mundo después de 32 años de ausencia, desde su participación en Estados Unidos 1994.

“Tuvimos mucha tenencia, pero lamentablemente sin gol. Después hicimos un replanteamiento importante y los jugadores sacaron el carácter”, declaró el seleccionador boliviano Óscar Villegas.

Miguel Terceros y Paniagua lideraron la reacción de Bolivia

Bolivia volvió a mostrar algunas de las limitaciones ofensivas que ha arrastrado durante toda la eliminatoria sudamericana, especialmente en el primer tiempo, cuando generó ocasiones pero no tuvo contundencia frente al arco rival.

El equipo dirigido por Villegas controló la posesión, liderado en el mediocampo por Ramiro Vaca, aunque le costó romper la defensa de Surinam, que apostó por un sistema conservador y buscó lastimar al contragolpe.

La selección surinamesa aprovechó un error defensivo para adelantarse en el marcador, pero la respuesta de Bolivia llegó gracias a los cambios desde el banquillo.

El juvenil Moisés Paniagua, de apenas 18 años, marcó un gol clave para empatar el partido, mientras que Juan Godoy provocó el penal que luego transformó Miguel “Miguelito” Terceros, actual jugador del Santos de Brasil, en el tanto de la clasificación.

Bolivia vs Irak: la final por un cupo al Mundial

Tras superar a Surinam, Bolivia jugará el próximo martes contra Irak por uno de los boletos al Mundial 2026.

Si logra avanzar, la Verde quedará ubicada en el Grupo I, junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega, en lo que sería uno de los grupos más exigentes del torneo.

El encuentro ante Surinam fue seguido por 33.547 espectadores en Monterrey, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien presenció también el fuerte operativo de seguridad desplegado en torno al estadio.

Jamaica venció a Nueva Caledonia y también sigue con vida

En el otro repechaje, correspondiente al cuadro A, Jamaica derrotó 1-0 a Nueva Caledonia en el estadio de Guadalajara y se clasificó a la final de su llave.

El único gol del partido fue obra de Bailey Cadamarteri, delantero de apenas 20 años, quien le dio a los Reggae Boyz una victoria valiosa para mantener intacta la ilusión de disputar su segundo Mundial, tras su histórica participación en Francia 1998.

Aunque Jamaica partía como favorita ante una selección oceánica ubicada en el puesto 150 del ranking FIFA, el conjunto caribeño tuvo que trabajar más de la cuenta para sellar su pase.

Jamaica enfrentará a RD Congo por otro boleto a la Copa del Mundo

Con este triunfo, Jamaica se enfrentará el próximo martes a la República Democrática del Congo, que también busca regresar a una Copa del Mundo después de varias décadas.

La última participación mundialista del conjunto africano fue en Alemania 1974, cuando todavía competía bajo el nombre de Zaire.

El ganador de este cruce se integrará al Grupo K del Mundial 2026, donde ya esperan Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Bolivia y Jamaica, a 90 minutos de volver al Mundial

Tanto Bolivia como Jamaica quedaron a un solo partido de volver al escenario más grande del fútbol internacional.

La Verde quiere romper una sequía de más de tres décadas y volver a sentir la emoción de un Mundial, mientras que los Reggae Boyz buscan repetir la hazaña que firmaron a finales de los años 90.

El próximo martes será decisivo para ambas selecciones, que mantienen intacta la ilusión de estar en la gran cita del Mundial 2026.