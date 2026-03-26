MLS quiere construir una afición global tras el escaparate del Mundial

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (izq), el dueño del club, Jorge Mas (centro), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta con el número 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca.

ATLANTA.- Para capitalizar el auge del fútbol en Estados Unidos , la MLS necesitará atraer a aficionados en el extranjero después del Mundial de Norteamérica , advirtieron sus máximos dirigentes reunidos esta semana en un foro en Atlanta.

La creación de la MLS fue una condición previa para que Estados Unidos fuera sede de un primer Mundial en 1994 , una época en la que los mandatarios del fútbol estaban desesperados por contar con una competición de primer nivel en el mayor mercado deportivo del planeta.

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El crecimiento del soccer en estas tres décadas ha tomado velocidad en los últimos años y ya está por encima de deportes tradicionales estadounidenses como el béisbol en algunos indicadores de popularidad.

La MLS, una competición con 27 clubes estadounidenses y tres canadienses, atrajo a 12 millones de espectadores a sus estadios la pasada temporada, solo por detrás de la Premier League de Inglaterra.

Grandes nombres como Lionel Messi, Son Heung-min y próximamente Antoine Griezmann dan brillo a una liga en la que proliferan estadios de última generación.

Aunque las aficiones locales se han fortalecido, los directivos aspiran a desafiar la popularidad de los principales clubes europeos cultivando seguidores en todo el mundo.

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"Quiero seguidores del Atlanta United en Londres, en Alemania", dijo Victor Montagliani, presidente de la confederación regional de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), el miércoles en la conferencia Business of Soccer en Atlanta.

El propio comisionado de la MLS, Don Garber, declaró a la AFP que el futuro de la liga "será hacer crecer nuestra base de aficionados y nuestro negocio fuera de Estados Unidos y Canadá".

"Jugamos el deporte global y, hasta ahora, hemos sido principalmente una liga nacional”, afirmó.

El caso de Salah

Sobre el papel, emular a clubes como el Real Madrid y el Manchester United parece casi una misión imposible.

Esos equipos acumulan décadas de tradición, con la afición transmitiéndose de generación en generación y extendida por todo el mundo.

Las ligas europeas tampoco cuentan con límites salariales que les frenen en la búsqueda de los mejores talentos del planeta.

La MLS, por su lado, sólo permite que cada club eluda esos topes con ciertos jugadores franquicia, pero la mayoría de los miembros de la plantilla tienen salarios restringidos.

La liga, en ocasiones, ha ido un paso más allá para atraer a superestrellas globales como Messi o anteriormente David Beckham.

En 2007, a Beckham se le ofreció la oportunidad de tener una participación en un equipo de la MLS por una suma fuertemente rebajada, mientras que en 2023 a Messi se le prometieron acuerdos excepcionales de reparto de ingresos con socios de la liga como Apple.

Pero Garber indicó que esa época se ha acabado, desestimando la sugerencia de que a Mohamed Salah —quien anunció recientemente que dejará el Liverpool— se le puedan ofrecer términos igual de extravagantes.

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"No estoy seguro de que la liga necesite involucrarse en ese tipo de acuerdos de ahora en adelante", dijo Garber, quien añadió que aún le "encantaría ver" al delantero egipcio jugando en la MLS.

La MLS sí trata de mejorar su posición en el mercado de fichajes con el cambio del calendario de verano a primavera (boreal) a partir del año que viene.

"Es una pieza del rompecabezas", dijo Garber. "Si queremos ser un actor importante en el escenario global, tenemos que jugar el mismo juego que está jugando el resto del mundo, aunque sea un poco más difícil para nosotros".

La fiebre mundialista

Otra pieza central del "puzzle" es la Copa del Mundo que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

La MLS está preparando una gran campaña de marketing para que los aficionados que asistan a los partidos del Mundial se sientan tentados a seguir después la liga doméstica.

Las autoridades también expresaron su confianza en que los jugadores que vengan al Mundial quedarán impresionados por la modernidad de las instalaciones de las franquicias.

"Hemos tenido selecciones top 10 que han venido a usar nuestro centro de entrenamiento y hemos tenido jugadores de esas selecciones que han dicho: 'Esto es mejor que el centro de entrenamiento en el que me entreno con mi club todos los días", dijo Brian Bilello, presidente del New England Revolution.

FUENTE: AFP