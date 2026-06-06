Argentina y Brasil, las cartas más fuertes de Sudamérica

Sudamérica conquistó 10 de las 22 ediciones de la Copa del Mundo desde que se inició su disputa en 1930. Para el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México aparecen como favoritas Argentina y Brasil al lado de España, Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal.

Debido a que por primera vez 48 selecciones jugarán en la Copa con un total de 104 partidos no solo hay que considerar la calidad de los participantes sino su resistencia. Este hecho en cierta forma empareja las posibilidades de todos los equipos.

Prueba de fuego

No será nada fácil para el pentacampeón auriverde o para el tricampeón albiceleste, ni para el bicampeón Uruguay agregar un nuevo lauro a su rico historial.

Brasil apuesta por el italiano Carlo Ancelotti para ganar por primera vez la Copa con un entrenador extranjero.

El problema mayor de la canarinha es que ahora no cuenta con jugadores diferentes que en el pasado permitieron no solo la conquista de cinco títulos del planeta sino poner su sello con el juego bonito.

Neymar, la última gran figura del balompié brasileño, se la pasó lesionado con su nuevo club Santos de Sao Paulo. Solo quedan en la escuadra auriverde Vinicius Junior y Raphinha como sus únicos astros que pueden cambiar el curso de un encuentro.

La gran pregunta es si Ancelotti podrá ensamblar sus pocos astros y sus muchos obreros en un conjunto que sea capaz de pelear de igual a igual contra las mejores selecciones de la Copa.

Por su parte, Lionel Scaloni jugó a la segura y convocó a la mayoría de los héroes que alcanzaron la corona en la edición pasada. Eso le da una ventaja a la albiceleste: mantiene la experiencia y la calidad. Es cierto que su guía Lionel Messi cumplirá 39 años durante la Copa y ya no es el mismo de hace cuatro campañas, pero si el técnico lo utiliza con sabiduría puede ser su as bajo la manga.

De los campeones de Sudamérica, Uruguay es el de más larga sequía, pues hace 76 años que no consigue la Copa. Ahora bajo el mando del argentino Marcelo Bielsa se enfrenta a un enorme desafío.

Cartas bajo la manga

Las otras tres selecciones sudamericanas clasificadas, Ecuador, Colombia y Paraguay pueden convertirse en grandes animadoras del campeonato.

Ecuador terminó en segundo lugar en las eliminatorias mundialistas con una de las mejores defensivas de la región. Dos de sus zagueros jugaron en la final de la Champions League. Willian Pacho con el campeón PSG y Piero Hincapié con el Arsenal.

Si Ecuador encuentra mayor efectividad en el ataque puede llegar muy arriba en el Mundial.

Colombia, por su parte, tiene un jugador diferente en Luis Díaz, pero la selección cafetera necesita de un buen funcionamiento colectivo y que James Rodríguez responda en su último Mundial cuando tiene 34 años. Por lo pronto, el as anunció su retiro del fútbol después de la Copa.

Finalmente, Paraguay es un rival duro y puede complicar al más pintado.

Sudamérica pudo haber tenido siete equipos en el Mundial, pero Bolivia cayó contra Irak en el último partido clasificatorio y quedó fuera.

Los grupos de las selecciones sudamericanas

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Turquía

Paraguay

Australia

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo J

Argentina

Algeria

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia