lunes 20  de  julio 2026
Migración

Zar de la frontera de EEUU: Los migrantes deben acatar las órdenes de las fuerzas del orden

"Siempre debemos acatar las órdenes de las fuerzas del orden. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos", afirmó Tom Homan

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró este lunes que los migrantes fallecidos a manos de autoridades migratorias en los últimos días "hoy estarían vivos" si hubieran acatado las órdenes de los agentes que les dieron el alto.

"Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades", aseguró Homan a medios en el exterior de la Casa Blanca al ser preguntado por las investigaciones en curso por las muertes de dos hombres en Maine y Texas por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

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"Siempre debemos acatar las órdenes de las fuerzas del orden. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos", añadió.

En días recientes, dos migrantes, el mexicano Lorenzo Salgado Araújo y el colombiano Johan Durán, han muerto por disparos de ICE que se produjeron tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente. Además, el pasado 14 de julio, otro migrante que no ha sido identificado falleció en Florida al ser embestido por un camión tras otro control de tráfico de ICE.

De acuerdo con la información, un migrante mexicano de 28 años falleció en San Agustín, Florida, al ser atropellado por un camión de carga mientras intentaba huir a pie de un operativo de ICE y de la Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Los grupos proinmigrantes responsabilizan al Gobierno.

Homan también comentó hoy otros controvertidos sucesos acaecidos este año, como las muertes de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes migratorios en enero en Minnesota. Una de las fallecidas recibió disparos cuando intentó utilizar su vehículo como arma de ataque a un agente de ICE. El segundo, aparentemente, estaba armado.

"En cuanto a todos los errores que dijeron que ocurrieron en Minnesota, no creo que muchos de ellos fueran realmente errores", dijo la figura encargada de coordinar las políticas migratorias de la Casa Blanca con el Departamento de Seguridad Nacional, que controla ICE y otras agencias relacionadas.

Cámaras corporales

Como ya sucedió tras los operativos de Minnesota, las tres muertes acaecidas en los últimos días han vuelto a poner de relieve las exigencias del Partido Demócrata y otras figuras críticas con el Gobierno de Donald Trump para que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria.

En ese sentido, Homan aseguró que él es totalmente partidario de las cámaras corporales, porque además de facilitar la transparencia de las operaciones "exoneran a los oficiales el 90 % de las veces".

"Quiero que el pueblo estadounidense vea lo que ve un oficial de ICE cuando actúa. Y creo que esto ayudará a ICE a combatir la desinformación en los medios", aseguró Homan, que acusó a los demócratas de retrasar la implementación de las cámaras obligatorias por haber bloqueado durante 44 días los presupuestos del Departamento de Seguridad Nacional en el Congreso.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que para septiembre todos los agentes migratorios llevarán cámaras, aunque Homan evitó hoy dar una fecha concreta para la implementación de la medida.

El zar de la frontera afirmó que ahora mismo se está capacitando al personal que gestionará los sistemas de vídeo en temas de requisitos operativos o de almacenamiento.

FUENTE: Con información de EFE

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