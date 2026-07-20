lunes 20  de  julio 2026
GUERRA

Trump amenaza a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses

EEUU identificó a los soldados caídos y los fallecidos son el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó este lunes a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

"Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más", advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

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Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada.

Identifican a los soldados caídos

El Gobierno de Estados Unidos ha identificado este lunes a los dos militares caídos a causa de un ataque ejecutado la semana pasada por Irán contra una base militar en Jordania, en el marco del intercambio de bombardeos de los últimos días, a pesar del alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Departamento de Defensa estadounidense indicó que los fallecidos son el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19. Ambos murieron en ataques contra la base aérea Muafaq Salti, un suceso que "está bajo investigación".

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el sábado la muerte de dos militares y afirmó que un tercero estaba desaparecido, tras lo que señaló que había hallado "restos no identificados" en el lugar, motivo por el que investiga si se trata del citado militar.

Por su parte, el presidente Trump aseguró que Washington "golpeó muy duro" a Irán con sus bombardeos de las últimas horas y afirmó que han sido lanzados "en honor" de los militares estadounidenses muertos en Jordania, que ha cifrado en "probablemente tres".

Más tarde, el magnate republicano volvió a amenazar a Teherán: "Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por dicha muerte con creces", advirtió en sus redes sociales, asegurando que dicha directriz ha sido comunicada ya al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a todos los líderes militares estadounidenses.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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