El 25 de febrero de 2026, una lancha registrada en Florida fue interceptada cerca de Cayo Falcones, frente a la costa norte de Villa Clara. A bordo viajaban diez cubanos que, según distintas versiones difundidas después del incidente, pretendían llegar a la isla movidos por una causa política: enfrentar al régimen comunista cubano y abrir un camino de libertad. El resultado fue una tragedia todavía rodeada de preguntas: varios murieron bajo fuego de tropas guardafronteras cubanas y los sobrevivientes quedaron heridos y bajo custodia.

La versión oficial de La Habana calificó el hecho como un intento de infiltración armada con fines terroristas. Sin embargo, familiares, amigos y sectores del exilio han rechazado esa etiqueta y han pedido una investigación independiente. Para ellos, los hombres de la lancha no deben ser recordados como criminales, sino como cubanos dispuestos a arriesgarlo todo por su país doblegado bajo autoritarismo, represión y miseria política.

Entre los nombres que han quedado asociados a este episodio aparecen Michel Ortega Casanova y Pavel Alling Peña. El primero fue identificado entre los fallecidos y vinculado por allegados a la causa del exilio cubano. El segundo, Pavel Alling Peña, agregó a la tragedia una dimensión simbólica particular: era poeta, profesor de literatura, licenciado en Historia del Arte y un hombre que había convertido la palabra Cuba en obsesión, dolor y llamado. Un poeta que al parecer no importa a nadie. Ni a los mismos exiliados.

El choque marítimo no puede entenderse únicamente como un parte policial. Detrás de la lancha había una historia mayor: la de un éxodo que no ha dejado de mirar hacia la isla, la de familias separadas, la de fusilados, desaparecidos, torturados, la de la hambruna, miseria, escasez, presos políticos y generaciones enteras marcadas por la falta de libertades. Para muchos cubanos fuera y dentro del país, las palabras Dios, Patria y Libertad no conforman una consigna abstracta, sino una urgencia concreta grabada en el escudo nacional. Esa urgencia explica, aunque no agota ni simplifica, el impulso de quienes decidieron lanzarse al mar.

Las autoridades cubanas afirmaron haber encontrado armas, municiones, equipos de protección y materiales militares en la embarcación. También aseguraron que los ocupantes abrieron fuego primero. Esa narrativa oficial ha sido recibida con escepticismo por quienes conocen el historial del régimen en el manejo de crisis políticas y en la criminalización de sus opositores. En Cuba, el poder ha usado durante décadas la palabra “terrorista” para deslegitimar a disidentes, activistas, periodistas independientes y exiliados que cuestionan su autoridad.

Por eso, la demanda de una investigación independiente no es un detalle secundario: es el centro moral del caso. Las familias de los fallecidos y detenidos necesitan saber qué ocurrió realmente en el mar. ¿Hubo posibilidad de captura sin una respuesta letal? ¿Quién disparó primero? ¿En qué condiciones quedaron los sobrevivientes? ¿Han recibido atención médica, asistencia legal y contacto con sus familiares? Sin respuestas verificables, la versión del régimen no puede ser aceptada como verdad definitiva.

Michel Ortega Casanova representa, en esta historia, al exiliado que no cortó el vínculo con la causa cubana. Tenía 54 años, era natural de Morón, Ciego de Ávila, y residía en el área de Tampa, Florida, donde había construido una vida familiar y laboral. Reportes de prensa lo describen como ciudadano estadounidense, trabajador del transporte y dueño de una empresa vinculada a esa actividad. Su hermano Misael Ortega Casanova rechazó que Michel fuera un extremista o que la familia supiera de una operación armada, y lo presentó como “un hombre normal” con casa, trabajo y vida hecha en Estados Unidos.

Ortega Casanova era conocido en sectores del exilio por su participación en actividades patrióticas y por su cercanía al Partido Republicano de Cuba, organización opositora al castrismo. La Casa Cuba de Tampa declaró tres días de duelo tras conocerse su muerte y colocó sus banderas a media asta. René Montes de Oca, vicepresidente de esa institución, lo definió como un “hermano de ideas y amigo”, una frase que resume cómo una parte de la comunidad exiliada recibió la noticia: no como la caída de un desconocido, sino como la pérdida de alguien integrado a una causa profundamente cubana.

La respuesta no cabe en un expediente. Está en la persistencia de una herida nacional. Está en la memoria de los fusilados, los presos, los exiliados. Está también en la contradicción de una biografía que parecía estable y, sin embargo, seguía atada al destino de Cuba. Para quienes defienden su causa, Michel no fue parte de una aventura sin sentido, sino de una decisión nacida de una frustración histórica: la de ver a Cuba atrapada en un sistema que no permite alternancia, pluralismo ni libertad plena. Su muerte abrió además una disputa por su memoria: mientras La Habana lo presentó dentro de una operación terrorista, allegados y familiares pidieron no aceptar sin pruebas la narrativa de un gobierno acostumbrado a criminalizar a sus opositores.

Pavel Alling Peña encarna la paradoja más conmovedora del episodio. Tenía 46 años, había nacido en Camagüey y vivía en Clearwater, Florida. Era licenciado en Historia del Arte, profesor de literatura, escritor y poeta, con una obra que circulaba entre lectores del exilio y espacios digitales. Entre los títulos asociados a su nombre aparecen 5D y La bala que mató al mundo, rastros de una vida dedicada a la creación antes de quedar unida, de forma abrupta, a una operación política y marítima de consecuencias fatales.

Alling Peña se había naturalizado ciudadano estadounidense en 2022, un hecho que él mismo celebró públicamente como un honor. Pero esa nueva ciudadanía no borró su vínculo con Cuba. Al contrario: en sus publicaciones recientes, según reportes de prensa, la isla había pasado a ocupar un lugar cada vez más central. Hablaba de libertad, de unidad, de José Martí y del derecho de los cubanos a decidir su destino sin tutelas externas. En un video sobre el anexionismo, defendió la soberanía nacional y rechazó la idea de cambiar la identidad cubana por una promesa de comodidad.

Ese pensamiento lo vuelve una figura difícil de encasillar. No era un anexionista ni un hombre que pareciera renunciar a la nación cubana; al contrario, su discurso insistía en que Cuba debía ser libre por manos cubanas. Para quienes hoy lo recuerdan como patriota, esa postura resulta esencial: Pavel no habría buscado sustituir una dependencia por otra, sino romper con la dominación política que, a su juicio, impedía a la isla caminar por sí misma. Su patriotismo pasaba por la cultura, la memoria y la convicción de que la libertad no puede separarse de la dignidad nacional.

Que un poeta termine muerto en una operación de esta naturaleza dice mucho sobre el nivel de desesperación política que atraviesa a una parte del exilio cubano. Pavel no solo quería escribir sobre Cuba; quería verla libre. En sus últimos mensajes públicos, la patria aparecía como una obsesión moral: no como imagen vacía, sino como llamado a la acción. Sus seguidores acudieron después a sus redes sociales para despedirlo con palabras de gratitud y duelo. En él confluyen dos tradiciones profundas de la historia cubana: la del escritor que piensa la patria y la del patriota que decide actuar cuando considera que la palabra ya no basta.

Los sobrevivientes, heridos y detenidos, completan la otra mitad de la tragedia. Mientras los muertos son llorados en el exilio, los presos permanecen bajo el control de un sistema judicial sin garantías democráticas plenas. Su situación exige vigilancia internacional, acceso consular cuando corresponda, defensa legal efectiva y prueba de vida para sus familias. Ningún gobierno debe tener carta blanca para encerrar a hombres capturados en un hecho tan grave sin transparencia ni supervisión externa.

No ignoraré la complejidad del caso ni sustituiré una investigación formal. Pero sí parte de una convicción: la lucha por la libertad de Cuba no puede ser reducida automáticamente al lenguaje del régimen que la reprime. La historia de estos diez cubanos debe contarse con rigor, pero también con humanidad. Hay muertos que merecen nombre, presos que merecen defensa y familias que merecen verdad.

En la memoria de Michel Ortega Casanova, de Pavel Alling Peña y de los demás caídos, queda una denuncia abierta contra el sistema que convirtió a Cuba en una nación de exilios, cárceles y silencios impuestos. En la suerte de los sobrevivientes se juega ahora otra batalla: la de impedir que desaparezcan bajo la maquinaria judicial del mismo poder al que fueron a desafiar.

La lancha de Villa Clara ya no es un episodio marítimo ni una nota más en el expediente represivo de La Habana. Es una herida abierta en la conciencia cubana. Para el régimen, aquellos hombres serán reducidos a una amenaza neutralizada; para sus familias, sus amigos y una parte del exilio, son nombres, rostros, biografías truncadas y una pregunta que no deja de golpear: ¿cuánta desesperación debe acumular un pueblo para que sus hijos decidan desafiar al mar, a las balas y a la muerte? Michel Ortega Casanova, Pavel Alling Peña y los demás caídos no pueden ser enterrados bajo el lenguaje frío del poder. Los sobrevivientes no pueden ser abandonados al silencio de una cárcel. Si Cuba quiere algún día mirarse de frente, tendrá que responder por ellos. Porque mientras haya hombres dispuestos a morir por entrar a su patria y hombres encarcelados por intentar liberarla, la tragedia no será solamente la de una lancha: será de toda una nación que todavía espera justicia, verdad y libertad. Un “artivista” racializado liberado no vale más que un poeta cubano asesinado, un preso engordado no debiera llamar más la atención que otro preso cadavérico, enfermo, y sin pasaporte. Libertad y justicia para toda Cuba.